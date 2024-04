WTA Stuttgart 2024. Kiedy mecz Igi Świątek? O której oglądać Świątek - Rybakina? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]

Nie ma już szans na powtórkę z ostatnich dwóch lat, gdy w finale turnieju WTA w Stuttgarcie Iga Świątek grała z Aryną Sabalenką. Wszystko przez to, że Białorusinka tym razem odpadła już na etapie ćwierćfinału w starciu z Marketą Vondrousovą. To oznacza, że zwyciężczyni meczu Świątek - Rybakina w finale zagra przeciwko Czeszce lub jej półfinałowej rywalce - Marcie Kostjuk.

Świątek zagra z Rybakiną. Pojedynek czołowych tenisistek świata na WTA w Stuttgarcie

Starcie Iga Świątek - Jelena Rybakina to spotkanie godne finału. Obie tenisistki stoją przed ogromnym wyzwaniem. Polka jest liderką rankingu WTA, ale reprezentantka Kazachstanu w tej klasyfikacji jest niedaleko niej - zajmuje czwarte miejsce. Do tej pory na turnieju w Stuttgarcie lepiej spisywała się Iga Świątek, która wygrała mecze z Elise Mertens i Emmą Raducanu w dwóch setach. Rybakina w obu swoich spotkaniach potrzebowała trzech setów do rozstrzygnięcia rywalizacji. Wieronikę Kudiermietową pokonała 7:6, 1:6, 6:4, a Jasmine Paolini 6:3, 5:7, 6:3.

Zwycięstwa polskiej tenisistki były dużo bardziej pewne. Mecz z Elise Mertens nie sprawił jej większych trudności, choć Belgijka miała momenty, w których mogła pomyśleć o odwróceniu losów spotkania. Więcej kłopotów miała w starciu z Emmą Raducanu - ich pierwszego seta musiał rozstrzygnąć tie-break.

WTA Stuttgart 2024. Kiedy mecz Igi Świątek? O której oglądać Świątek - Rybakina? [TRANSMISJA DZISIAJ NA ŻYWO]

Sobotni mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną na turnieju WTA w Stuttgarcie powinien rozpocząć się wczesnym popołudniem, nie wcześniej niż o godzinie 14:00, po meczu deblowym. To spotkanie będzie pierwszym meczem półfinałowym tych zawodów. Transmisję przeprowadzi kanał Canal+Sport 2. Mecz będzie też dostępny w platformie Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.