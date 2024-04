"Zamierzam po prostu zatankować". Bezczelny gwiazdor sensacyjnie przegrał

Sezon na kortach ziemnych nabiera tempa. Po inauguracji w Monte Carlo, gdzie odbył się pierwszy "tysięcznik" mężczyzn, w tym tygodniu rozgrywane są mniejsze turnieje. W imprezie ATP 250 w Monachium rywalizuje kilku czołowych tenisistów świata - w tym reprezentant gospodarzy Alexander Zverev. Piąty tenisista świata był rozstawiony z jedynką.

Sceny podczas turnieju ATP w Monachium. Gwiazdor wypalił w kierunku sędziego

Na poniedziałku w Monachium panują bardzo trudne warunki do gry w tenisa. Jest chłodno, wieje mocny wiatr i nierzadko także pojawiają się opady deszczu - czasem nawet gradu. Aura podobna do ostatnich dniach w Polsce. Zverev przekonał się o tym już podczas inauguracji przeciwko Jurijowi Rodionovowi (118. ATP). Mecz został przerwany pod koniec pierwszego seta i dokończono go dopiero następnego dnia. Niemiec wygrał 7:6(3), 6:2.

W ćwierćfinale na Alexandera Zvereva ponownie czekał rywal z drugiej setki - Cristian Garin (106. ATP). Warunki ponownie były trudne, o czym świadczy strój niemieckiego tenisisty. "Myślę, że w Monachium jest trochę za zimno na grę w tenisa na świeżym powietrzu..." - napisał na Twitterze dziennikarz Jose Morgado, zamieszczając.

Pojedynek nie układał się po myśli reprezentanta gospodarzy, który szybko został przełamany, co okazało się decydujące w pierwszym secie, mimo wielu okazji do rebreaka dla Zvereva. Podobnie ułożyła się druga partia, przez co piąty zawodnik świata przegrał 4:6, 4:6 i pożegnał się z turniejem w swojej ojczyźnie, gdzie dwukrotnie triumfował w latach 2017-2018.

W trakcie starcia z Garinem Zverev wielokrotnie wdawał się w dyskusje z sędzią, twierdząc, że mecz powinien być przerwany z uwagi na opady deszczu. "W którym momencie coś zrobimy? W którym momencie? Po prostu mi powiedz. Nie będziemy nic robić przez cały mecz? Więc skończę z tym. Zamierzam po prostu zatankować następne dwa gemy i skończę. To niedorzeczne. Dosłownie pada deszcz" - wypalił Niemiec w kierunku arbitra. "Zatankować" to tenisowe określenie na podłożenie się rywalowi.

Alexander Zverev mógł bać się o swoje zdrowie, zwłaszcza że przed nim najważniejsze turnieje na mączce. Już od przyszłego tygodnia "tysięcznik" w Madrycie, następnie w Rzymie, a na przełomie maja i czerwca wielkoszlemowy Roland Garros. Natomiast Cristian Garin o finał w Monachium powalczy z Taylorem Fritzem.