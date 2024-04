Brawo Magda Linette! Niesamowity był ten mecz. Duży sukces w nagrodę

Magda Linette musiała się napocić, by zdominować Arantxę Rus na korcie w hali w Rouen. Polska tenisistka miała problemy z Holenderką w pierwszym secie, ale kiedy zdołała wypracować przewagę na korcie, to była nie do zatrzymania. Linette wygrała to spotkanie w dwóch setach 7:6 (9), 6:1 i awansowała do półfinału turnieju WTA we Francji. Teraz czeka na kolejną rywalkę

