Prezes PKOl zaskoczył przed igrzyskami. Hurkacz wypada? Ekipa Igi Świątek reaguje

- Liczymy na Olę Mirosław, liczymy na Igę Świątek, ja cały czas, od początku, mówiłem, że świetnym duetem byliby Janek Zieliński z Igą Świątek i teraz słychać, że może faktycznie coś w tym jest - powiedział Radosław Piesiewicz w piątek w rozmowie ze Sport.pl i "Rzeczpospolitą", wyliczając polskie szanse na medale igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego od razu dopytaliśmy czy aby na pewno słychać, że Iga mogłaby zagrać w Paryżu w mikście z Zielińskim, a nie z Hubertem Hurkaczem, co dawno temu ogłosiła.

- Słychać, ja to słyszałem - odparł Piesiewicz.

Co może być powodem takich rozważań? Stawiamy tezę: chodzi o to, żeby odciążyć Hurkacza, który według pierwotnego planu zagrałby na igrzyskach w aż trzech konkurencjach, bo i w singlu, i w deblu z Zielińskim, i w mikście ze Świątek.

- Tak jest! - zgadza się Piesiewicz.

Obóz Igi Światek odpowiada

Jeśli faktycznie Świątek zagrałaby na igrzyskach z Zielińskim, a nie z Hurkaczem, byłaby to niespodzianka. Na wspólne granie Iga i Hubert umówili się dawno temu - już latem ubiegłego roku ogłosili, że spróbują wypaść jak najlepiej w olimpijskim mikście w Paryżu. Doświadczenie zbierali w United Cup 2023 i 2024. Oni tworzą bardzo obiecujący duet.

Ale czy w końcu stworzą go w Paryżu? O komentarz na temat ewentualnej zmiany partnera przez Świątek poprosiliśmy obóz najlepszej tenisistki świata. - W temacie startu Igi na igrzyskach w mikście nic się nie zmieniło i nie potwierdzamy żadnych spekulacji - mówi nam Paula Wolecka, PR menedżerka Igi Świątek.

To nie znaczy, że spekulacji nie będzie. Trzeba podkreślić, że wynikają one z kłopotu bogactwa. Hurkacz to dobry, sprawdzony deblista, a do tego tenisista z Igą już zgrany. Ale Zieliński to deblista jeszcze lepszy, a do wyobraźni kibiców przemawia to, czego dokonał niedawno na Australian Open. Tam w ostatniej chwili stworzył duet z Su-wei Hsieh i choć nigdy wcześniej z nią nie trenował, to razem wygrali wielkoszlemowy turniej w mikście.

Jeśli ostatecznie nie dojdzie do zmian, to Świątek zagra w Paryżu w singlu i mikście, Hurkacz w singlu, deblu i mikście, a Zieliński - jedynie w deblu.