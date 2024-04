0 - do rej pory tyle meczów Iga Świątek przegrała w WTA 500 Stuttgart. 22-latka ma świetne wspomnienia z niemieckich kortów, na których w dwóch ostatnich latach sięgała po tytuł, pokonując w obu finałach Arynę Sabalenkę (2. WTA). Teraz walczy o trzeci triumf. Tegoroczne zmagania rozpoczęła od 1/8 finału, gdzie nie dała większych szans Elise Mertens (30. WTA). W nieco ponad półtorej godziny ograła Belgijkę 6:3, 6:4 w inauguracyjnym starciu na mączce w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

O której gra dzisiaj Iga Świątek?

Tym samym obecny bilans Igi Świątek w Stuttgarcie wynosi... 9:0! - Nie przyszło mi to do głowy. Rozegrałam tu tak wiele stykowych gemów, a wszystko działo się tak bardzo szybko, że nie myślałam o przeszłości - przyznała nasza tenisistka, która ma szansę za zgarnięcie trzeciego samochodu Porsche, czyli głównej nagrody turnieju. - Zawsze jest miejsce na Porsche. Jeśli nie, to się dorobi. Schowam je w garażu podziemnym - dodała w swoim stylu.

W ćwierćfinale zmierzy się z Emmą Raducanu (303. WTA). W 2021 roku Brytyjka zwyciężyła US Open, pokonując w finale Kanadyjkę Leylah Fernandez (34. WTA) 6:4, 6:3. W Stuttgarcie Raducanu najpierw ograła Niemkę Angelique Kerber (332. WTA) 6:2, 6:1, a następnie w hitowym starciu 1/8 finału uporała się z Lindą Noskovą (31. WTA), wygrywając pierwszego seta do zera, a drugiego 7:5.

Iga Świątek dwukrotnie mierzyła się z Emmą Raducanu. Pierwszy raz w ćwierćfinale WTA 500 Stuttgart w 2022 roku, kiedy wygrała 6:4, 6:4. Drugie spotkanie zawodniczki rozegrały podczas zeszłorocznego Indian Wells. Wtedy to Polka wygrała 6:3, 6:1. To sprawia, że jest zdecydowaną faworytką, jednak nie należy zapominać, że jeszcze dwa lata temu Raducanu była dziesiątą rakietą świata. Czy Świątek ogra ją po raz trzeci w karierze?

Kiedy gra Iga Świątek dzisiaj? O której mecz z Raducanu? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Spotkanie Iga Świątek - Emma Raducanu w ćwierćfinale WTA 500 Stuttgart odbędzie się w piątek 19 kwietnia najwcześniej o godz. 17:00. Mecz można obejrzeć na płatnym kanale Canal+Sport 2. W internecie transmisję przeprowadzi platforma Canal+Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.