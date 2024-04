Tylko zobacz, co Dawid Celt powiedział o Świątek. Jaśniej się nie da [WIDEO]

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. W nieco ponad półtorej godziny pokonała Belgijkę Elise Mertens (30. WTA) 6:3, 6:4. Mecz wcale nie był dla naszej tenisistki spacerkiem. W jego trakcie zdarzały się również trudniejsze momenty, ale 22-latka potrafiła wówczas wejść na mistrzowski poziom. Jedna akcja szczególnie zachwyciła ekspertów.

Świątek oczarowała ekspertów. Co to była za akcja!

Polka w pierwszym secie prowadziła już 5:1 i wydawało się, że spokojnie go zakończy. Tymczasem przytrafił jej się drobny kryzys. Mertens niespodziewanie przełamała i po chwili dołożyła punkt przy własnym serwisie. W kolejnym gemie Świątek prowadziła 40:30 i gdyby przegrała kolejną akcję, mogłoby zrobić się niebezpiecznie. Wtedy właśnie pokazała błysk geniuszu.

Mocno zaserwowała do wewnątrz, ale rywalka doskonale returnowała. Wtedy Świątek uderzyła w sam narożnik kortu, ale Mertens sprytnie technicznie backhandem posłała piłkę pod końcową linię. To jednak nie przeszkodziło Polce w zdobyciu punktu i tym samym wygraniu całego seta. Idealnie się ustawiła i zripostowała potężnym, płaskim uderzeniem.

Kapitalne zachowanie Świątek w arcytrudnym momencie. Celt zachwycony. "Taka odpowiedź"

Nad zagraniem rozpływali się eksperci w studiu Canal + Sport. Dziennikarz Bartosz Ignacik stwierdził nawet, że była to "najlepsza akcja meczu". Z wielkim uznaniem przeanalizował ją również Dawid Celt. - Mertens wracała ze stanu 1:5, robiło się nieciekawie, bo tutaj pachniało zwrotem w pierwszym secie, takim małym, ale robiło się niebezpiecznie. Zwróćcie tutaj uwagę na pracę nóg. Świetny serwis, bardzo dobra odpowiedź Mertens, głęboki return, spadający pod nogi Igi. Ale ta szybka praca nóg, zrobienie sobie miejsca i to, co robi Iga rewelacyjnie... Z tej półotwartej pozycji z prawej nogi, ładunek i taka odpowiedź w tak ważnym momencie. Rewelacja - powiedział.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Brytyjka Emma Raducanu (303. WTA), która 6:0, 7:5 pokonała Czeszkę Lindę Noskovą (31. WTA).