Kibice nie wytrzymali po tych słowach Świątek. Ależ szaleństwo. "Zawsze" [WIDEO]

Iga Świątek znakomicie rozpoczęła marsz po obronę mistrzowskiego tytułu w Stuttgarcie. Zmagania rozpoczęła od drugiej rundy, w której mierzyła się z Belgijką Elise Mertens (30. WTA). Polka miała pewne problemy zwłaszcza w drugiej partii, mecz trwał nieco ponad półtorej godziny, ale ostatecznie wszystko zakończyło się zgodnie z planem.

Świątek triumfuje w Stuttgarcie. Szalona statystyka. "Nie przyszło mi to do głowy"

Nasza najlepsza tenisistka od początku dominowała i wydawało się, że ekspresowo zakończy pierwszą partię. Prowadziła już 5:1, ale 28-latka niespodziewanie przełamała, a chwilę później wygrała gema przy własnym serwisie. Moment dekoncentracji nie wpłynął jednak na losy pierwszego seta. Świątek wygrała 6:3. W drugiej dwukrotnie na prowadzenie wychodziła Mertens, Polka znów raz dała się przełamać, ale ostatecznie pokonała rywalkę 6:4.

Po meczu Świątek wyszła do tradycyjnego wywiadu. Od razu dostała pytanie czy zdaje sobie sprawę, że na kortach w Stuttgarcie jeszcze nie przegrała. Jej bilans w historii tego turnieju wynosi teraz 9:0 - Nie przyszło mi to do głowy. Rozegrałem tu tak wiele stykowych gemów, a wszystko działo się tak bardzo szybko, że nie myślałam o przeszłości - wyznała. Była też pytana, czy jako mała dziewczynka myślała tak wielkich sukcesach. - Trudno mi powiedzieć, ale jeśli się wierzy w to, co się robi, to ciężką pracą można wiele osiągnąć - dodała.

To pytanie musiało paść. Świątek nie wytrzymała. "Zawsze jest miejsce"

Świątek w Stuttgarcie triumfowała już dwa razy, a co za tym idzie, dwukrotnie sięgała po główną nagrodę, jaką jest samochód marki Porsche. Czy zatem znajdzie miejsce na trzecie takie auto? - Zawsze jest miejsce na Porsche. Jeśli nie, to się dorobi. Schowam je w garażu podziemnym - śmiała się.

Kolejną rywalkę Igi Świątek poznamy już w czwartkowy wieczór. O miejsce w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie mierzą się Brytyjka Emma Raducanu (303. WTA) oraz Czeszka Linda Noskova (31. WTA). Ich mecz właśnie się rozpoczyna.