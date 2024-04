Dziennikarz pokazał, co się stało na treningu Świątek. To nie jest normalne [WIDEO]

Iga Świątek w czwartkowe popołudnie wyjdzie na kort w Stuttgarcie w meczu drugiej rundy turnieju WTA 500. W ostatnich dniach Polka przyzwyczajała się do gry na nawierzchni ziemnej, co budziło zainteresowanie kibiców. Było ono na tyle duże, że niektórzy z nich woleli obejrzeć kilkanaście minut jej treningu zamiast trwających spotkań turnieju. Pokazał to na nagraniu dziennikarz Canal+ Sport Żelisław Żyżyński.

