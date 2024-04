Jak ona to zrobiła?! Coco Gauff była dwa punkty od porażki. Sensacyjny zwrot

Mistrzowską klasę pokazała Coco Gauff w końcówce meczu z Sachią Vickery w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Chociaż obie Amerykanki w rankingu dzieli aż 131 miejsc, to na korcie zupełnie nie było tego widać. Jednak w trzecim secie próbę nerwów wytrzymała mistrzyni US Open z ubiegłego roku, która zwyciężyła w tym meczu 6:3, 4:6, 7:5 i awansowała do ćwierćfinału.

