Koniec marzeń dla Rafaela Nadala. Ostatni taki mecz

Wracający po długiej przerwie spowodowanej kontuzją Rafael Nadal rozgrywa najprawdopodobniej ostatni sezon w swojej pięknej karierze. W meczu I rundy turnieju ATP 500 w Barcelonie, na korcie swojego imienia, 37-letni tenisista pewnie pokonał Włocha Flavio Cobollego (ATP 62) 6:2, 6:3. W drugiej rundzie czekało go już jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Alex de Minaur zbyt silny dla Rafaela Nadala. Wynik gorszy niż gra Hiszpana

11. tenisista świata Alex De Minaur zawiesił idolowi miejscowej publiczności poprzeczkę bardzo wysoko. Australijczyk imponował swoją grą, dobiegał praktycznie do każdej piłki i był w stanie jeszcze skutecznie kontrować swojego bardziej renomowanego przeciwnika. Nadal nie rozpoczął tego meczu najlepiej - już w pierwszym gemie został przełamany i po chwili przegrywał 0:2.

W szóstym gemie Hiszpan odpłacił Australijczykowi pięknym za nadobne i doprowadził do remisu 3:3, a następnie objął prowadzenie 4:3.

To jednak De Minaur zaliczył fantastyczną końcówkę pierwszego seta, gdy od stanu 4:5 pozwolił Nadalowi zdobyć zaledwie jeden punkt, m.in. przełamując go do zera. Dzięki temu Australijczyk triumfował 7:5.

Mimo wyniku, który wskazywałby na dość jednostronny mecz, w tym spotkaniu obaj tenisiści zaprezentowali kilka naprawdę bardzo efektownych akcji. Z czasem jednak 37-latek zaczął mieć coraz większe problemy przy własnym serwisie, a De Minaur robił wszystko, by to wykorzystać, niemal w każdym z gemów doprowadzając co najmniej do równowagi.

Gdy w drugiej partii Rafael Nadal wygrał gema serwisowego i objął prowadzenie 1:0, mało kto się mimo wszystko spodziewał, że znakomity Hiszpan przegra aż sześć kolejnych gemów i całe spotkanie. Tak jednak było, głównie za sprawą doskonałej gry De Minaura, który w świetnym stylu wygrał drugiego seta 6:1 i awansował do trzeciej rundy.

Rafael Nadal, który prawdopodobnie rozegrał ostatni mecz na korcie swojego imienia w karierze, na koniec otrzymał owację na stojąco od barcelońskiej publiczności. Oklaskiwał go także Alex De Minaur, który z szacunku do wielkiego mistrza nie okazywał wielkiej radości po zwycięstwie.

Po zwycięstwie nad Nadalem 7:5, 6:1, De Minaur awansował do III rundy w Barcelonie, gdzie zagra z Francuzem Arthurem Filsem (ATP 36) albo Niemcem Danielem Altmaierem (ATP 66). Rafael Nadal z kolei, podobnie jak cała światowa czołówka, planuje już w przyszłym tygodniu wystąpić w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie.