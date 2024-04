Od razu zapytali ją o Świątek. I się zaczęło. "To niewiarygodne"

W najbliższy czwartek Iga Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Tam w meczu drugiej rundy Polka zagra z Belgijką Elise Mertens. To będzie ich pierwsze spotkanie w historii. Co na temat Świątek sądzi jej najbliższa przeciwniczka? O to dziennikarze zapytali Mertens podczas konferencji prasowej. - Iga ma 22 lata i to jest niewiarygodne, co już osiągnęła w swojej karierze - mówiła tenisistka z Belgii.

