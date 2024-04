Hiszpański tenisista zawieszony na 15 lat. Aż nie mieści się w głowie, co zrobił!

Aaron Cortes Alcaraz nigdy nie został tenisistą światowego poziomu. Ba, jego największym sukcesem wydaje się awans do czołowego 1000 rankingu ATP. Choć zarobił w karierze nieco ponad 20 tys. dolarów, to miał pewien sposób, aby dodatkowo zapewnić sobie zyski. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała, że dopuścił się aż 35 naruszeń programu antykorupcyjnego. Czeka go teraz surowa kara.

3 Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl