Koniec przyjaźni?! Sabalenka usłyszała słowa Badosy i się zaczęło. "Żegnaj" [WIDEO]

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Aryny Sabalenki. Niedawno życie stracił jej były partner Konstantin Kołcow, co mocno odbiło się na wiceliderce rankingu WTA. W Miami Białorusinka zakończyła rywalizację już na 1/16 finału, przegrywając z Ukrainką Anheliną Kalininą. Teraz Sabalenka weźmie udział w WTA 500 Stuttgart. Po otrzymaniu "wolnego losu" rozpocznie zmagania od drugiej rundy, w której zagra z Paulą Badosą.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Badosa "wbiła nóż w plecy" Sabalenki. Reakcja nie mogła być inna

Hiszpańska tenisistka to przyjaciółka Aryny Sablenki. Obie zawodniczki często pokazują się w mediach społecznościowych, spędzając razem wolny czas. Niedawno Białorusinka przyznała nawet, że dużo zawdzięcza koleżance z kortu. - Wcześniej byłam taka zamknięta i tak bardzo bałam się otworzyć na ludzi. Naprawdę ciesze się, że mam taką przyjaciółkę jak Paula. To pomogło. Ona jest najlepsza. Naprawdę kocham tę dziewczynę - opowiadała.

Tymczasem ostatnio doszło do sytuacji, podczas której druga rakieta świata mogła poczuć się urażona. W jednym z wywiadów na ściance turnieju w Stuttgarcie Paula Badosa zagościła w towarzystwie Ons Jabeur. W pewnym momencie Tunezyjka zapytała ją wprost: "Kto jest twoją najlepszą przyjaciółką na tourze?". Hiszpanka bez zastanowienia odpowiedziała: "Ty", po czym wpadła w ramiona Jabeur, która na koniec rzuciła: "Wyślijcie mi to nagranie!".

Co na to Aryna Sabalenka? W relacjach na Instagramie 25-latka udostępniła krótkie wideo z całej sytuacji, dodając bardzo wymowny opis. "Dobrze, żegnaj Paula. Właśnie mnie straciłaś" - napisała Białorusinka. Można jednak przypuszczać, że są to mocno ironiczne słowa, a przyjaźń Sabalenki i Badosy nie została zrujnowana po wyznaniu w stronę Ons Jabeur, na jakie zdobyła się Hiszpanka.

Teraz wszystkie wymienione tenisistki z pewnością skupiają się już na rywalizacji sportowej. Sabalenka i Badosa zagrają w środę o ćwierćfinał. Za to Jabeur w 1/16 finału zmierzy się z Jekatieriną Aleksandrową. Tytułu w Stuttgarcie będzie broniła Iga Świątek, która do tej pory nie przegrała na niemieckich kortach żadnego spotkania.