Iga Świątek reaguje na kontrowersyjną decyzję WTA. "Mam nadzieję"

Organizacja turnieju WTA Finals od pewnego czasu była jedną z najbardziej interesujących kwestii w tenisie, przede wszystkim za sprawą dużych kontrowersji towarzyszących wyborowi gospodarza. Finalnie na początku kwietnia zapadła decyzja, że turniej ten w latach 2024-2026 odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Iga Świątek skomentowała decyzję WTA

Wspomniane kontrowersje budzą praktyki w tym kraju. Saudyjczycy regularnie oskarżani są o łamanie praw człowieka czy dyskryminowanie kobiet. Inwestycja w tenisa to kolejny krok Arabii Saudyjskiej do zaznaczenia obecności w światowym sporcie. Decyzję WTA skomentowała Iga Świątek (1. WTA), która wzięła udział w konferencji prasowej przed startem turnieju w Stuttgarcie.

- My, gracze, nie mamy na to dużego wpływu. Myślę, że WTA i ATP muszą podejmować takie decyzje i stawiać nas w przestrzeni, w której wiemy, na czym stoimy. Gra się zmienia. Mam jednak nadzieję, że wpływ tych zmian będzie pozytywny. Zobaczymy, jak to się potoczy. Bez względu na to, gdzie odbędą się finały, mam po prostu nadzieję, że będzie miła atmosfera. Mam nadzieję, że WTA zadba o to, abyśmy mogli po prostu grać w tenisa i cieszyć się nim - powiedziała liderka rankingu WTA.

W tegorocznym WTA Finals tenisistki powalczą o rekordową pulę nagród, która będzie wynosić aż 15,25 miliona dolarów. Dla porównania na poprzedniej edycji w Cancun wynosiła ona dziewięć milionów dolarów.

Iga Świątek zmagania na turnieju w Stuttgarcie rozpocznie od drugiej rundy, gdzie czekać ją będzie starcie z Tatjaną Marią (66. WTA) lub Elise Mertens (30. WTA). Spotkanie odbędzie się w środę lub czwartek.