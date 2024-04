Ukrainka znów szokuje. Rosjanie ją chwalą. "Czarna owca ukraińskiego tenisa"

Po wybuchu wojny w Ukrainie większość międzynarodowych federacji zawiesiła rosyjskich i białoruskich sportowców. Inaczej postąpiły władze tenisa, ale niechęć do zawodników z kraju agresora jest mocno wyczuwalna, szczególnie w rywalizacji pań. Decyzji federacji nie rozumieją też ukraińscy sportowcy. Łesia Curenko niemal rok temu doznała nawet ataku paniki po rozmowie z dyrektorem WTA Steve'em Simonem i odmówiła występu przeciwko Arynie Sabalence w Indian Wells.

Ukraińska tenisistka wciąż szokuje swoim zachowaniem. Rosjanie się chwalą

Zupełnie inne nastawienie do Rosjan ma jej rodaczka, Wałerija Strachowa (259. WTA). Rok temu grała w deblu w parze z Rosjanką Iriną Chromaczewą.

- O wszystkim wie rodzima federacja Strachowej. Jak do tej pory uważała, że jest w tej sytuacji bezradna. Tsn.ua przypomnina rozmowę z jej wiceprezesem, Jewgienijem Żukinem, który kilka miesięcy temu w innym portalu - btu.org.ua - przyznał, że on i inni działacze mają związane ręce - pisał wówczas Sport.pl.

"Nigdy w życiu nie zamieniłem z nią słowa. Widziałem ją chyba dwa razy, podczas zawodów. Z tego co mi wiadomo, jest całkowicie prorosyjską osobą. Jako organizacja publiczna nie możemy ubiegać się o pozbawienie jej obywatelstwa, zmusić, żeby nie grała pod ukraińską flagą. Analizowaliśmy to i nie znaleźliśmy żadnego sposobu, choć wiemy, że to jest problem. Takie kwestie rozstrzyga ministerstwo. Ale na świecie jest 300-400 ukraińskich zawodników, kto znajdzie na to czas?" - pytał Żukin.

Potem przez kilka miesięcy Ukrainka grała w deblu z zawodniczkami innej narodowości niż Rosja. Zmieniło się to na początku tego roku. Wtedy jej partnerką została 24-letnia Rosjanka Amina Anszba. Dotarły nawet do finału turnieju ITG w Antalyi. Potem Strachowa grała w parze z Serbką, Rumunką, Greczynką.

Teraz odbędzie się turniej we francuskim Rouen. Strachowa szybko odpadła w singlu po porażce w kwalifikacjach i może skupić się na deblu. Okazuje się, że znów jej partnerką będzie Rosjanka Anszba.

- Na Ukrainie jej stanowisko jest ostro krytykowane, ale obywatelstwa nie zostanie pozbawiona. Bardziej znane ukraińskie tenisistki - Switolina, Kostiuk, Jastremska i Curenko często narzekają na obecność rywalek z Rosji i Białorusi w światowym tourze. Na tym tle Strachowa naprawdę wygląda jak czarna owca ukraińskiego tenisa. Nie tylko podaje rękę Rosjankom, ale także trenuje i bawi się z nimi. I to regularnie - chwali się rosyjski "Sport-express.ru".