Sabalenka nie pojedzie na igrzyska?! Sensacyjne wieści prosto z Białorusi

Aryna Sabalenka (2. WTA) przeżywa ostatnio niezwykle trudny okres. Pod koniec marca poinformowano, że zmarł jej były partner Konstantin Kołcow, który rzekomo popełnił samobójstwo. Prawdopodobną przyczyną jego działań miały być "problemy osobiste" - tak przynajmniej przekazała policja w Miami-Dade. Choć Białorusinka od jakiegoś czasu nie była już ze swoim partnerem, to tragiczne wieści wpłynęły na jej postawę na korcie, gdyż błyskawicznie, bo już w III rundzie, poległa w turnieju w Miami z Anheliną Kalininą (32. WTA). Jak się okazuje, może być jednak gorzej.

Fatalne wieści dla Sabalenki. Nie została dopuszczona do IO

Do 10 czerwca 2024 roku trwa walka o wyjazd na igrzyska olimpijskie do Paryża. Najważniejszym kryterium będzie ranking, gdyż awans zapewni sobie 56 najlepszych zawodniczek z rankingu WTA. Na dodatek trzeba mieć zaliczone przynajmniej dwa występy w reprezentacji w cyklu olimpijskim. Aby tego dokonać, trzeba zagrać w zawodach Pucharu Davisa i Billie Jean King Cup.

Wydawało się, że pewną kwalifikację olimpijską mają obie Białorusinki: Wiktoria Azarenka oraz właśnie Sabalenka. Ale okazuje się inaczej, gdyż muszą jeszcze przejść dwa zatwierdzenia - przez komisję ITF i specjalną komisję MKOl ds. neutralnych zawodników AINERP.

Portal Tennis Up To Date podał niedawno, że tenisistki nie chcą zostać dopuszczone do IO, co teoretycznie zostało obalone. "Jak dotąd żaden z tenisistów nie został wykluczony z igrzysk olimpijskich w Paryżu" - przekazała organizacja ITF, cytowana przez Tribuna.com. Niewątpliwie sprawa nie została jednak zakończona i w najbliższym czasie powinniśmy dowiedzieć się czegoś nowego w tej sprawie.

Sabalenka rozwiązała problem ostatnich lat. Może być nawet faworytką do zwycięstwa IO

Dodatkowym problem dla Sabalenki jest... nawierzchnia, na której będzie rozgrywany turniej. Białorusinka niezbyt dobrze radziła sobie w ostatnich latach na kortach ziemnych, a zwłaszcza na kortach Rolanda Garrosa. Podczas ubiegłorocznej edycji doszła co prawda do półfinału, w którym sensacyjnie poległa z Karoliną Muchovą, ale wcześniej kończyła rywalizację zaledwie na III rundzie.

Portal Tribuna.com przekazał, że zawodniczka dużo myślała na ten temat i szukała rozwiązania problemu na "mączce". Rozstała się nawet z trenerem Dmitrijem Tursunowem, który rzekomo nie pozwalał jej na wprowadzanie zmian i nakazał jej częściej trenować na kortach twardych. Jej nowym szkoleniowcem został wieloletni sparingpartner Anton Dubrow.

Bardzo szybko zaczęła odnosić sukcesy, a w 2023 roku triumfowała nawet nad Igą Świątek w turnieju w Madrycie. Dodatkowo poległa z naszą zawodniczką dopiero w finale zawodów w Stuttgarcie. Rosyjscy dziennikarze uważają zatem, że takie wyniki sprawiają, że będzie jedną z faworytek do wygrania IO.