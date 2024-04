Ostatnie miesiące w wykonaniu Igi Świątek są wyśmienite. Ubiegły sezon zakończyła imponującym zwycięstwem w WTA Finals, a w tym roku nie ma sobie równych. Choć zdarzyła jej się wpadka w Australian Open, to potem pewnie wygrała turnieje w Dosze oraz Indian Wells. Po odpadnięciu w czwartej rundzie zawodów w Miami zrobiła sobie kilka dni przerwy, a do gry wróciła w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Najpierw rozbiła w nich Simonę Waltert (159. WTA) 6:3, 6:1, a następnie pokonała Celine Naef (158. WTA) 6:4, 6:3 i zagwarantowała sobie awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Sensacyjne wieści ws. Igi Świątek. "Pierwsza na świecie"

Nasza zawodniczka wciąż pozostaje również liderką światowego rankingu, a w poniedziałek rozpoczęła 99. tydzień na szczycie. Jej kapitalna forma wzbudza zainteresowanie niemalże całego świata, co przekłada się również na popyt wśród sponsorów. Polka ma wielu współpracowników, ale nie miała jeszcze nigdy żadnego partnera biznesowego z marki "beauty". Aż do teraz.

Świątek ogłosiła w poniedziałek, że związała się z francuską firmą Lancome, która zajmuje się produkcją perfum i kosmetyków. - Zostałam pierwszą ambasadorką Lancome w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie. A być w gronie tak utalentowanych i inspirujących kobiet jak Julia Roberts czy Zendaya... No to jest coś. Stay tuned (po polsku: czekajcie na dalsze informacje) - napisała na Twitterze.

"Iga i Lancome to doskonały duet. (...) Ogłoszona dzisiaj współpraca to spotkanie prawdziwych liderów: światowej gwiazdy kobiecego tenisa i kobiecej marki numer jeden na rynku kosmetyków selektywnych w Polsce" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Firma uważa, że 22-latka będzie rozwijała się na wielu polach, a jej zadaniem będzie dawanie wsparcia oraz motywacji innym kobietom.

- Jako nastolatka dostałam w prezencie zapach Idole od Lancome i od tamtej pory miałam duży sentyment do tej marki. Od dłuższego czasu chciałam współpracować z marką beauty, aby mieć więcej okazji do celebrowania swojej kobiecości, bawienia się swoim stylem, założenia czegoś innego niż sportowe ubrania - wyjaśniła Świątek.

Przedstawiciele Lancome rozpływają się nad Świątek. "Łączy świat piękna i sportu"

Zadowolenia z nawiązania współpracy z liderką rankingu nie kryją też przedstawiciele firmy. Prezes L'Oréal na Polskę i Kraje Bałtyckie Valery Gaucherand zdradził, że jest podekscytowany tą informacją, gdyż sam jest wielkim fanem tenisa.

- Dzięki tej współpracy chcemy inspirować i wspierać kobiety, aby akceptowały swoją indywidualność, wierzyły w swoje możliwości i pewne siebie realizowały swoje marzenia. (Iga - red.) łączy świat piękna i sportu w wyjątkowy i inspirujący sposób. Wspólnie będziemy celebrować różnorodność, redefiniować kobiecość i tworzyć przyszłość, w której każda kobieta może napisać własną historię - przekazał.

Podobne zdanie ma też dyrektorka generalna dywizji L'Oréal Luxe w Polsce Irena Sveide. - Uosabia siłę, wytrwałość i dążenie do doskonałości, dzięki czemu idealnie pasuje do marki numer jeden dla kobiet na rynku kosmetyków selektywnych w Polsce. Postawa Igi i jej wybitne osiągnięcia, a także inspirująca rola młodej liderki, głęboko rezonują z filozofią marki Lancome, która celebruje osiągnięcia kobiet i piękno we wszystkich wymiarach. Naprawdę wierzę, że ta współpraca stanowi kamień milowy, ponieważ łączy dwie ikony doskonałości - w tenisie i kategorii beauty - podsumowała.

Świątek zaangażuje się w projekt "Write Your Future", którego celem jest walka z nierównościami poprzez edukację. Program jest realizowany w 25. krajach, a w obecnym roku wystartuje w Polsce pod hasłem: "Bądź autorką swojej przyszłości" i będzie skierowany do młodych kobiet na wczesnym etapie kariery.