Iga Świątek pokazała się w aucie wartym miliony. Co za widoki [WIDEO]

Po świetnych występach w Billie Jean King Cup, gdzie kadra prowadzona przez Dawida Celta wygrała 4:0 i awansowała do turnieju finałowego, Iga Świątek wraca do turniejów rangi WTA. Za kilka dni Polka rozpocznie rywalizację w Stuttgarcie, gdzie do tej pory jeszcze nigdy nie przegrała. Dwa lata z rzędu liderka rankingu WTA sięgała po tytuł, dwukrotnie pokonując w finale Arynę Sabalenkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Świątek zapozowała z kolejnym Porsche. "Po prostu do niej pasuje"

Oprócz lukratywnego wynagrodzenia i kolejnych punktów do rankingu Iga Świątek oba zwycięstwa zgarnęła także inne nagrody - luksusowe, sportowe samochody marki Porsche, która jest głównym sponsorem turnieju w Stuttgarcie. W 2022 roku nasza tenisistka weszła w posiadanie modelu Taycan GTS Sport Turismo, a rok później za triumf otrzymała Porsche Taycan Turbo S o mocy 761 KM i zawrotnej cenie aż 850 tys. zł. Co ciekawe, ten egzemplarz przekazała swojemu ojcu.

Na tegoroczną zwyciężczynię także czeka kolejny model marki Porsche - Taycan 4S Sport Turismo o mocy 544 KM, którego cena naprawdę robi wrażenie. Wiemy już, że Iga Świątek przybyła do Stuttgartu. Co więcej, miała nawet okazję zapozować u boku Porsche. I to nie jednego. 22-latka została zaproszona do muzeum motoryzacyjnego hegemona, gdzie podziwiała legendarne modele.

W mediach społecznościowych WTA pojawiły się filmiki, na których widać, jak Polka spaceruje po muzeum oraz wsiada do klasycznych egzemplarzy. Jednym z nich był legendarny model Porsche 550 Spyder - samochód, którym w połowie lat 50. jeździł aktor James Dead. Amerykański gwiazdor nazwał swój pojazd "Małym Draniem", a kilka dni później zginął w wypadku, jadąc właśnie modelem 550 Spyder. Od tamtej pory auto określa się mianem "przeklętego", a jego kolekcjonerskie wersje osiągają milionowe wartości.

"Porsche po prostu jej pasuje. Świetne wygląda!" - napisał jeden z fanów w komentarzach. Za kilka dni Świątek może zgarnąć kolejny samochód prestiżowej marki do kolekcji.

22-latka w pierwszej rundzie otrzymała tzw. wolny los. To sprawia, że rozpocznie rywalizację od drugiego etapu, a jej pierwszą rywalką w Stuttgarcie będzie Niemka Tatjana Maria (66. WTA) lub Belgijka Elise Mertens (30. WTA). Spotkanie odbędzie się w środę albo czwartek. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.