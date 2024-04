Legenda martwi się o Djokovicia. "To niepokojące widzieć go w takim stanie"

W minionym tygodniu Novak Djoković (1. ATP) wystąpił w trzecim turnieju w tym roku. Po półfinale Australian Open i odpadnięciu w trzeciej rundzie w Indian Wells Serb przegrał w półfinale zmagań ATP Masters w Monte Carlo z Casperem Ruudem (6. ATP) 4:6, 6:1, 4:6. Był to pierwszy turniej, w którym Djoković wystąpił bez Gorana Ivanisevicia w boksie.

- Jestem przyzwyczajony do naprawdę wysokich standardów, jeśli chodzi o oczekiwania co do wyników. W porównaniu z ostatnimi 15 latami to nie jest świetny sezon w moim wykonaniu. Casper grał naprawdę dobrze, zwłaszcza na początku pierwszego i trzeciego seta. Zasłużył na zwycięstwo. Miałem swoje szanse, ale ostatni gem nie był najlepszy - mówił Djoković na konferencji prasowej. Dodawał, że w kolejnych turniejach powinien grać na lepszym poziomie. - Pozytywne jest to, że udało się wrócić po przegranym pierwszym secie. Są pewne pozytywy, ale jestem oczywiście rozczarowany porażką - podsumował.

Justine Henin zaniepokojona formą Novaka Djokovicia

Gra serbskiego tenisisty budzi niepokój u wielu kibiców i ekspertów. Swoim spojrzeniem na jego sytuację podzieliła się legendarna Justine Henin, która zwróciła uwagę na problemy fizyczne Novaka Djokovicia.

- To jest zawsze zaskakujące, a wręcz niepokojące, żeby widzieć go w tym stanie. Od początku roku nie grał na swoim poziomie, ale na tej nawierzchni [mączce - przy. red.] będzie mógł więcej czerpać ze swoich rezerw fizycznych, gdyż wymiany będą dłuższe - podkreśliła w rozmowie z Eurosportem.

- Novak nie jest na swoim najwyższym poziomie, ale wygrywa mecze i buduje pewność siebie. Widzieliśmy, że dotarcie do półfinału ponownie wywołało uśmiech na jego twarzy - dodała siedmiokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.

Kiedy można spodziewać się powrotu Novaka Djokovicia do gry? Serb gra już tylko w najważniejszych turniejach, więc kibice najpewniej zobaczą go w turnieju ATP 1000, tym razem w Madrycie, który zostanie rozegrany w dniach 24 kwietnia - 5 maja.