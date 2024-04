Alarm ws. Djokovicia. Sensacyjna wpadka

Półfinał Australian Open, trzecia runda Indian Wells i półfinał Monte Carlo - to dotychczasowy dorobek Novaka Djokovicia w sezonie 2024. Postawa Serba w tym roku pozostawia wiele wątpliwości, zwłaszcza że niedawno rozstał się ze swoim dotychczasowym szkoleniowcem Goranem Ivaniseviciem, z którym współpracował ponad pięć lat.

Alarmują ws. Djokovicia. "Stracił swoją największą broń"

- Jestem przyzwyczajony do naprawdę wysokich standardów, jeśli chodzi o oczekiwania co do wyników. W porównaniu z ostatnimi 15 latami to nie jest świetny sezon w moim wykonaniu - przyznał na konferencji prasowej Novak Djoković świeżo po rozczarowującej porażce 4:6, 6:1, 4:6 z Casperem Ruudem w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Tenisista z Belgradu zakończył mecz podwójnym błędem serwisowym. "Djokovic nigdy w poprzednich pięciu starciach z Norwegiem nie stracił nawet seta, a sposób, w jaki poniósł trzecią porażkę w sezonie, pozostawił wrażenie, że spadku pozycji lidera na świecie nie można już postrzegać jako chwilowego załamania" - twierdzi portal tennis365.com, który dostrzega, że "Novak Djokovic stracił swoją największą broń i być może nigdy jej nie odzyska".

Aura - to czynnik, który sprawiał, że 36-latek przez lata był praktycznie nie do pokonania w najważniejszych turniejach dla zawodników młodszego pokolenia. "Jednak ogromny podwójny błąd, który popełnił w meczu przeciwko Ruudowi, symbolizował aurę, która szybko zanika wraz z każdą porażką w historii Djokovica" - czytamy. Czynnik strachu, który 24-krotny mistrz wielkoszlemowy wzbudzał u przeciwników, stracił swoją moc. "Ta porażka z Ruudem da każdemu zawodnikowi, nadzieję, że dawny Djoković zniknął na dobre" - podsumowuje portal tennis365.com.

Serbski tenisista nie ma zbyt wiele czasu, aby poprawić swoją formę, bo już 24 kwietnia ruszy kolejny "tysięcznik" na mączce. Tym razem w Madrycie.