Djoković nie wytrzymał. "Zamknij mordę"

- Jestem przyzwyczajony do naprawdę wysokich standardów, jeśli chodzi o oczekiwania co do wyników. W porównaniu z ostatnimi 15 latami to nie jest świetny sezon w moim wykonaniu - przyznał na konferencji prasowej Novak Djoković. Serb był świeżo po rozczarowującej porażce 4:6, 6:1, 4:6 z Casperem Ruudem w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. - Casper grał naprawdę dobrze, zwłaszcza na początku pierwszego i trzeciego seta. Zasłużył na zwycięstwo. Miałem swoje szanse, ale ostatni gem nie był najlepszy - dodał tenisista z Belgradu, który zakończył mecz podwójnym błędem serwisowym.

Djoković znów przegiął. Wrzeszczał na kibica

Novak Djoković kilkukrotnie w starciu z Norwegiem frustrował się na korcie. Na swoją grę, ale także na otoczenie oraz kibiców. W pewnym momencie po nieudanym forehandzie agresywnie zwrócił się do kogoś z widowni: "Zamknij mordę" - krzyknął lider rankingu. Następnie Serb zaczął przeklinać w ojczystym języku, wciąż patrząc w kierunku trybun.

Do takiego zachowania 36-latka zdążyliśmy się przyzwyczaić przez całą karierę. Djoković "lubił" znaleźć sobie wrogów na trybunach. Wówczas zwykle zaczynał grać lepiej, lecz tym razem nawet taka sztuczka mu nie pomogła.

Impreza w Monte Carlo była trzecią w tym sezonie dla Novaka Djokovicia, który wciąż czeka na tytuł w tym roku. W Australian Open odpadł w półfinale, a z Indian Wells pożegnał się już na etapie trzeciej rundy, co skutkowało rozstaniem z dotychczasowym trenerem Goranem Ivaniseviciem. Przed Serbem kolejne starty na mączce. 24 kwietnia ruszy "tysięcznik" w Madrycie.