W sieci zawrzało po decyzji rywalek Świątek. "Miliarderki nie potrzebują Porsche"

W dniach 15-21 kwietnia odbędzie się turniej WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Dwie ostatnie edycje tego turnieju wygrywała Iga Świątek (1. WTA), która w finale dwukrotnie pokonywała Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA). To Polka uchodzi za faworytkę do wygrania zmagań w Stuttgarcie także w tym roku.

Jessica Pegula i Emma Navarro wycofały się z turnieju w Stuttgarcie. "Nie potrzebują"

Nieoczekiwanie na kilka dni przed startem rywalizacji w Niemczech z turnieju wycofały się Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Zamiast Amerykanek na turnieju zagrają Donna Vekić oraz Paula Badosa. Decyzja o niewystartowaniu w Stuttgarcie przez Pegulę i Navarro nieco zdezorientowała fanów. W sieci wybuchła burza.

Przypomnijmy, że nagrodą za triumf w Stuttgarcie jest m.in. samochód marki Porsche. "Miliarderki nie potrzebują Porsche", "Te, które nie potrzebują darmowego auta" - czytamy w sieci. Te komentarze to rzecz jasna nawiązanie do statusu materialnego amerykańskich tenisistek. Obie wywodzą się z bogatych rodzin. Ojciec Peguli jest właścicielem jednego z zespołów ligi NHL oraz udziałowcem w firmie East Resources. Z kolei ojciec Emmy Navarro to założyciel Sherman Financal Group.

"One wiedzą, że nie potrzebują tego Porsche", "To mnie wkurza" - to inne ze wpisów internautów na temat decyzji amerykańskich zawodniczek.

Inni z kibiców zwrócili uwagę na to, że zawodniczki zrezygnowały kosztem gry w meczach reprezentacji w Billie Jean King Cup. "Porsche mogą sobie kupić, ale medalu olimpijskiego nie" - zauważył jeden internauta.

Początek turnieju w Stuttgarcie już w poniedziałek. Losowanie drabinki odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia o 14.00. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.