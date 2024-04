Rywal Hurkacza nie wytrzymał. Tak ostro jeszcze nie było. "Jezu Chryste"

Holger Rune (7. ATP) przeżywa ostatni dość słaby okres. Na początku roku już w drugiej rundzie odpadł z Australian Open, następnie bardzo szybko został wyeliminowany z zawodów w Rotterdamie oraz Miami, a teraz zawiódł również w Monte Carlo. Choć w poprzedniej rundzie pokonał faworyzowanego Grigora Dimitrowa (9. ATP) 7:6 (11), 3:6, 7:6 (2), to następnego dnia poległ z wiceliderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem 4:6, 7:6 (8), 3:6.

Holger Rune nie daje za wygraną. Mocne słowa w stronę ATP

Podczas tego spotkania nie brakowało zarówno emocji, jak i spornych sytuacji. Pod koniec pierwszego seta Rune nie mógł się skoncentrować z powodu głośnego wsparcia kibiców rywala i postanowił zgłosić to arbitrowi, aby ten uciszył trybuny. - Uciszanie ich jest brakiem szacunku - usłyszał. Te słowa wyraźnie nie spodobały się Duńczykowi. - Wiesz co to brak szacunku? Że nie są cicho, kiedy serwuję. Wezwij przełożonego - wypalił.

20-latek nie zamierzał na tym poprzestać, gdyż w sobotę zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym skrytykował sędziego. "Co to znaczy ATP? Nie chodzi mi o to, że nie zapewniliście mi najlepszych warunków do gry, gdyż rozegrałem dwa mecze w przeciągu 24 godzin i nie miałem czasu na regenerację. Ale sędzia główny popełnił fatalne błędy, które wpłynęły na mecz. Na dodatek udzielał niepoprawnych ostrzeżeń. Niech moc będzie z wami. Jezu Chryste" - podsumował ironicznie, w odpowiedzi na post ATP z gratulacjami dla Sinnera, w którym użyto słynnego hasła z popularnej serii "Gwiezdne Wojny".

Choć zawodnik ma w sieci duże grono zwolenników, to pod jego wpisem pojawiło się również mnóstwo negatywnych komentarzy. "Twoja postawa była haniebna", "jeśli chcesz pokonywać najlepszych tenisistów i zostać 'jedynką', musisz przestać widzieć błędy wszędzie poza sobą. Jannik grał po prostu lepiej, weź przykład z jego podejścia", "przestać płakać. Najpierw gratulujesz wygranej, a potem okazujesz brak szacunku. Może podjęto błędną decyzję, ale nie wpłynęła ona na wynik" - czytamy.

Zwycięstwo nad Rune pozwoliło Sinnerowi awansować do półfinału imprezy, w którym zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem (12. ATP). Triumfator tej pary zagra w finale z wygranym starcia Novak Djoković (1. ATP) - Casper Ruud (10. ATP).