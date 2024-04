Switolina przemówiła ws. wojny i Rosji. O tych słowach usłyszy cały świat

W tym tygodniu czołowe tenisistki świata występują w swoich drużynach narodowych, grając o finały Billie Jean King Cup. Na wyspie Amelia w północno-wschodniej Florydzie w Stanach Zjednoczonych Ukraina w roli gospodarza podejmuje Rumunię. Nie może tego zrobić w swoim kraju z oczywistego powodu wojny, która toczy się z Rosją. - Musimy myśleć o bezpieczeństwie drużyn i ludzi, a w tej chwili gra w Ukrainie nawet nie wchodzi w grę - przyznała Elina Switolina w rozmowie "TIME".

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Legia zwolniła Runjaicia? Dyrektor tłumaczy

Switolina przemówiła ws. wojny i Rosjan na IO. O tych słowach będzie głośno

Ukrainka przez amerykański tygodnik została nazwana "być może najwybitniejszą i najzagorzalszą krytyczkę rosyjskiej agresji na Ukrainę w świecie sportu", albowiem od samego początku krytyczne wypowiada się ws. gry rosyjskich i białoruskich zawodniczek w WTA Tour. Odmawia im także podania ręki, podobnie jak pozostałe Ukrainki. "Jest ambasadorką United24, inicjatywy zapoczątkowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w celu gromadzenia funduszy na pomoc humanitarną i obronną dla kraju w czasie wojny. Według swojej strony internetowej United24 zebrało prawie 628 milionów dolarów z datków" - opisuje "TIME" w rozmowie z Eliną Switoliną.

- Ludzie są w pewnym sensie przyzwyczajeni do ataków, czego, jak sądzę, nie da się zrozumieć dla nas, którzy nigdy nie doświadczymy tego rodzaju sytuacji, do zrozumienia. To, co się teraz dzieje, jest po prostu bardzo, bardzo smutne - mówi tenisistka, która w poprzednim roku wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej. Niedawno ponownie zaatakowana została Odessa - jej rodzinne miasto, w którym wciąż mieszka babcia Switoliny. 29-latka próbowała namówić ją do wyprowadzki, ale kobieta odmawiała.

Występy w kadrze narodowej dodatkowo mobilizują ukraińską tenisistkę, zwłaszcza w perspektywie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W tym kontekście nie mogło zabraknąć jej komentarza ws. dopuszczenia do imprezy sportowców z kraju agresora na jej ojczyznę. - Zachowanie Rosji jest sprzeczne z tym, o co chodzi w igrzyskach olimpijskich i ruchu olimpijskim, i już samo to powinno wykluczyć ją z igrzysk - mówi. - Jak to jest sprawiedliwe, że rywalizują, skoro postawili ukraińskich sportowców olimpijskich w bardzo niekorzystnej sytuacji? Nasi sportowcy szli na front, by chronić nas i nasze życie, zamiast trenować i przygotowywać się do igrzysk olimpijskich - podsumowała.

Finały Billie Jean King Cup odbędą się w połowie listopada w Sewilli.