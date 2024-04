Iga Świątek może zapewnić Polsce zwycięstwo nad Szwajcarią i awans do finałów Billie Jean King Cup. W piątek pierwsza rakieta świata nie dała szans Simonie Waltert (158. WTA). W godzinę i 25 minut wygrała 6:3, 6:1 i wywalczyła dla nas pierwszy punkt. Drugi dołożyła Magdalena Fręch (52. WTA), pokonując Celine Naef (148. WTA) 6:7 (8), 7:5, 6:3. Do końcowego sukcesu brakuje nam już tylko jednej wygranej.

REKLAMA

Zobacz wideo Porażka Lublina w pierwszym meczu play-offu. Marcin Komenda: To Projekt zaczął grać dużo lepiej

Iga Świątek - Celine Naef. O której godzinie mecz?

Jako pierwsza powalczy o nią Iga Świątek. To ona rozpocznie w naszej ekipie drugi dzień rywalizacji. Zagra z Celine Naef. Będzie to pierwszy oficjalny mecz między tymi zawodniczkami. Jeśli 22-latka wygra, sprawa będzie przesądzona. Szwajcarki nie będą w stanie odrobić strat, a Polki awansują do listopadowych finałów Billie Jean King Cup w Sewilli.

Jeśli zaś spełni się czarny scenariusz i Świątek przegra, Polska będzie miała jeszcze dwie okazje, by przypieczętować wygraną. Zaraz po meczu z Naef na kort wyjdą Magdalena Fręch i Simona Waltert. Na koniec zaplanowane jest spotkanie deblowe pomiędzy duetem Celine Naef / Jil Teichmann a Mają Chwalińską i Katarzyną Kawą.

O której gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać Billie Jean King Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK MECZU]

Trzeci mecz w ramach rywalizacji Polska - Szwajcaria w BJK Cup Iga Świątek - Celine Naef odbędzie się w sobotę 13 kwietnia w szwajcarskim Biel. Początek o godzinie 14:00. Transmisję tego starcia będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 2 oraz w płatnym serwisie streamingowym Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.