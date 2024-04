Magdalena Fręch doprowadziła rywalkę do rozpaczy. Publiczność w hali ucichła

Iga Świątek zrobiła swoje, pokonując Simonę Waltert, po czym siadła w boksie reprezentacji Polski, żeby popatrzeć, jak spisze się Magdalena Fręch. Ciekawe czy dziwiła się, widząc, jak duże problemy ma koleżanka w starciu z Celiną Naef.

Świątek chyba jeszcze nie było na trybunach, gdy na początku pierwszego seta 18-letnia Szwajcarka wygrywała z Fręch 3:0. Taki wynik wypracowała sobie po zaledwie kilku minutach ofensywnego, radosnego tenisa. Ewidentne wyszła na kort w Biel z myślą, że nie ma nic do stracenia. I że zwycięstwo nad rywalką notowaną w światowym rankingu o prawie 100 miejsc wyżej jest możliwe.

Fręch przerwała złą serię. Na zwycięstwo czekała prawie dwa miesiące

Urodzona w czerwcu 2005 roku, Naef dopiero w czerwcu 2023 roku wygrała swój pierwszy mecz w cyklu WTA. Zaczęła od odpadnięcia w eliminacjach ubiegłorocznego Roland Garros, ale chwilę później sprawiła sensację. Było nią zwycięstwo nad Venus Williams 3:6, 7:6, 6:2 na trawie w S-Hertogenbosch. To był prezent, jaki Naef sprawiła sobie na 18. urodziny, które świętowała kilka dni później.

Naef wciąż jest znana bardziej jako zdolna juniorka niż jako zawodniczka, która miesza w dorosłym tenisie. Ale walcząc w Billie Jean King Cup z Fręch pokazała się chyba jeszcze lepiej niż w listopadowych finałach, gdy postawiła się Lindzie Noskovej, przegrywając dopiero po trzech setach 6:7, 6:4, 4:6.

Oczywiście w tym meczu to Fręch spoczywała odpowiedzialność. Z góry wszyscy założyli, że Iga Świątek wygra oba swoje spotkania. A gdy pierwszy już wygrała - pokonała Simonę Waltert (158 WTA) 6:3, 6:1 - to powszechnie oczekiwano, że swój punkt dołoży nasza druga rakieta.

Żeby awansować do turnieju finałowego w Sewilli, musimy w meczu ze Szwajcarkami zdobyć trzy punkty. Rywalki grają bez Belindy Bencić, która jest w zaawansowanej ciąży, bez kontuzjowanej Viktorii Golubić i z Jil Teichmann zgłoszoną tylko do debla ze względu na problemy zdrowotne. Przy takich osłabieniach rywalek Polki są po prostu skazywane na zwycięstwo. A Fręch jest wskazywana jako zawodniczka, która musi pomóc Świątek.

To pomaganie akurat w meczu z Naef szło łodziance jak po grudzie. Naef wyszła na mecz nakręcona, grała luźno, a po efektownym początku dodatkowo nakręciła ją publiczność, która uwierzyła w niespodziankę. A nawet w sensację, bo przecież byłoby nią zwycięstwo nastolatki z połowy drugiej setki rankingu (148. miejsce) nad doświadczoną rywalką z połowy pierwszej setki (52. miejsce). Zwłaszcza że Fręch jest w trakcie najlepszego sezonu w karierze.

Do meczu z Fręch Naef wygrała 14 ze swych 22 meczów w 2024 roku i to jest bilans naprawdę dobry, ale ona go budowała w małych turniejach rangi ITF. A Fręch swoje również 22 mecze rozegrała w turniejach największych i jej 12 zwycięstw miało wagę ciężką, jak nie superciężką - zwłaszcza te, które dały jej awans do czwartej rundy Australian Open (to było pierwsze w karierze Magdy wejście do drugiego tgodnia turnieju wielkoszlemowego).

Ale Fręch poleciała do Szwacjarii po serii przegranych meczów. Tę serię trzeba byłoby już nazwać czarną, gdyby się teraz przedłużyła. Nasza rakieta numer dwa 20 lutego pokonała Petrę Martić w Dubaju i od tego czasu nie wygrała żadnego spotkania. Przez prawie dwa miesiące tylko przegrywała:

z Rybakiną w Dubaju, co jeszcze nie było żadnym problemem, zwłaszcza że walczyła na całego (7:6, 3:6, 4:6)

następnie z notowaną w drugiej setce Australijką Preston w San Diego

z Włoszką Bronzetti (klasyfikowaną mniej więcej tam, gdzie Magda) w Indian Wells

z kolejną Włoszką, Giorgi (początek drugiej setki), w Miami

i z Amerykanką Stephens (powiedzmy, że rankingowa sąsiadka Magdy, jak Bronzetti) w Charleston

Po tylu przegranych meczach przełamać się na pewno nie jest łatwo, ale mimo wszystko trudno wyobrazić sobie lepszą okazję niż mecz z nastolatką, która znajduje się o sto miejsc niżej.

Szwajcarka była dwie piłki od pokonania Fręch!

Tymczasem sam pierwszy set potrwał aż godzinę i 10 minut. Przez ten czas zobaczyliśmy aż 94 rozegrane punkty (48 wygrała Naef, a 46 - Fręch), a w tym wszystkim widzieliśmy zaledwie cztery kończące uderzenia w wykonaniu Polki. Oczywiśce Fręch nie jest tenisistką ofensywną, ale nawet biorąc poprawkę na jej styl, za dużo było w jej tensie zachowawczości, pasywności. Szwajcarka na wygranie tego seta zasłużyła. Bo choć robiła głubie błędy, to nie bała się przejmować inicjatywy i tym wygrywała. Nawet w bardzo nerwowym tie-breaku, którego skończyła wynikiem 10-8.

Naef w pierwszym secie miała aż 23 winnery. Przy - przypomnijmy to i podkreślmy - tylko czterech winnerach Fręch. Tak, niewymuszonych błędów Szwajcarka popełniła o wiele więcej (aż 32, a Polka 14), ale trudno było mieć o to do niej pretensje. Ona atakowała tenisistkę będącą o co najmniej poziom wyżej.

W drugim secie Naef wciąż naciskała, a Fręch próbowała coś zmienić, ale w pewnym momencie wydawało się, że jest za późno. Szwajcarka przełamała Polkę w dziewiątym gemie, a następnie przy swoim serwisie była o dwie piłki od wygrania meczu. Wtedy na tablicy wyników było 7:6, 5:4 i 30:0 dla Naef. A w statystykach widzieliśmy, że Fręch ma w tej partii aż dziewięć winnerów przy sześciu niewymuszonych błędach, a zatem wyraźniej się poprawiła, ale też widzieliśmy imponujące 12 winnerów Naef przy zaledwie jej trzech pomyłkach.

Na szczęście dla nas, Szwajcarka nie wytrzymała. Chyba mentalnie przerosła ją szansa - od stanu 7:6, 5:4 i 30:0 przegrała cztery akcje z rzędu przy swoim serwisie i Fręch zanotowała przełamanie powrotne. A kilka minut później faworytka przełamała przeciwniczkę jeszcze raz i wygrała seta 7:5.

W tym wyszarpanym secie przedłużającym cały mecz Fręch wygrała 38 punktów, a Naef - 35. To było bardzo równe granie i trzeba oddać Szwajcarce, że naprawdę grała dobry tenis. Ona w tej partii miała w sumie 15 winnerów i cztery niewymuszone błędy. A Fręch miała tu bilans 11:6.

Szkoda Naef. A teraz musi zagrać z Igą Świątek

Naprawdę mogliśmy być zadowoleni, że po dwóch godzinach i pięciu minutach jest 1:1 w setach, że ten mecz po prostu jeszcze trwa. Ale Naef od razu na początek decydującego seta pokazała, że ani myśli uznać, że jej wielka szansa uciekła. Ona od razu przełamała Polkę. Fręch też nie odpuszczała - błyskawicznie odpowiedziała tym samym. Zrobiło się meczycho. Bo nawet jeśli nie każda akcja stała na najwyższym poziomie technicznym, to w absolutnie każdą obie zawodniczki włożyły wszystko, co miały w nogach i sercach.

Im dłużej trwał ten mecz, tym więcej czerwieni widzieliśmy na twarzy Polki, ale jednak to ona i tak kondycyjnie wyglądała lepiej. Fręch jest zahartowana, ona takich maratonów zagrała w karierze już dużo, ona jest od Naef starsza o osiem lat i siłą rzeczy ma ogrom doświadczenia, które rywalka dopiero zaczyna zbierać. Wygląda na to, że właśnie organiem na najwyższym poziomie Fręch ten mecz rozstrzygnęła. Gdy w decydującym secie zdołała przełamać Szwajcarkę na 4:2, a następnie w swoim gemie serwisowym podwyższyć na 5:2, to głośna publiczność w hali w Biel nieco ucichła. Naef jeszcze poderwała kibiców do dopingu, zmniejszając straty na 3:5 i pokazując, że choć na zegarze są już prawie trzy godziny grania (dokładnie 2 godziny i 50 minut), to ona nie ma dość.

Ale na więcej Fręch już jej nie pozwoliła. Polka w tym secie znów grała bezpieczniej - w akcji na 15:15 - zagrała dopiero piątego winnera przy 11, jakie w tamtym momencie partii miała już w statystykach Szwajcarka. Ale utrzymywanie piłki w korcie pod koniec trzeciej godziny meczu już opłacało się Magdzie bardziej niż w pierwszej i drugiej godzinie. Bo zmęczona Naef była coraz mniej precyzyjna. I właśnie błędem - mocno wyrzuconym w aut bekhendem - Szwajcarki skończył się ten horror. Dobrze, że dla Fręch był to horror z happy endem.

W całym meczu, który potrwał dwie godziny i 54 minuty, Fręch wygrała 117, a Naef - 107 punktów. Polka miała 21 winnerów i 27 niewymuszonych błędów, a zapis Szwajcarki to 48:54. Młodej rywalki szkoda, bo naprawdę zrobiła wszystko, żeby wyrównać stan meczu Szwajcaria - Polska. Przy wyniku 0:2 ona zagra w takim meczu, który najpewniej przesądzi o zwycięstwie naszej reprezentacji. To będzie mecz Naef - Świątek, zaplanowany na godzinę 13.00 w sobotę.