Niebywała statystyka mówi wszystko o Idze Świątek. "Henin obecnej generacji"

12-13 kwietnia - to właśnie w tych dniach Polska będzie rywalizować ze Szwajcarią o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który odbędzie się w listopadzie br. w Sewilli. Liderką biało-czerwonych, których kapitanem jest Dawid Celt, będzie Iga Świątek (1. WTA). Liderka światowego rankingu zacznie rywalizację od meczu z Simoną Waltert (158. WTA). - Naprawdę nie mogę się doczekać, nie mam nic do stracenia. Będę się delektować każdą chwilą - mówiła Szwajcarka, cytowana przez oficjalną stronę rodzimej federacji.

Tuż po zakończeniu meczów Billie Jean King Cup Świątek uda się do Stuttgartu, gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego w turnieju WTA 500 (15-21 kwietnia). Później Polka zagra w turnieju WTA 1000 w Madrycie (23 kwietnia - 5 maja). W zeszłym roku Świątek przegrała tam 3:6, 6:3, 3:6 w finale z Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA).

Co za statystyka. Świątek to królowa mączki. "Iga Claytek"

Portal tennis365.com zwrócił uwagę na to, jak tenisistki z czołowej piątki rankingu radzą sobie na kortach ziemnych. Zdecydowanie najlepiej w tej statystyce wypada Świątek. Do tej pory Polka zagrała 72 mecze na mączce, z czego wygrała 63 z nich. Świątek została pokonana tej nawierzchni tylko dziewięć razy. Reszta zawodniczek wypada dużo gorzej pod tym względem.

Sabalenka ma na mączce bilans 50-23, natomiast Coco Gauff wygrała 35 meczów i przegrała 14. Jelena Rybakina ma bilans 37-17, a Jessica Pegula - 33-21. Ostatnia porażka Świątek na mączce to zeszły rok i ćwierćfinał w Rzymie, gdzie skreczowała przy wyniku 6:2, 6:7, 2:2 z Rybakiną.

Eksperci i internauci zachwycali się tą statystyką, w której króluje Świątek. "To jest Justine Henin obecnej generacji, czapki z głów", "wow", "to szalone", "dominacja Igi Claytek (clay - z ang. glina)", "z jakiegoś powodu Iga jest przecież nazywana królową mączki" - piszą kibice. "Niby człowiek wiedział, ale te liczby robią wrażenie. Nie ma drugiej, choćby porównywalnej zawodniczki na mączce w TOP 5" - dodaje Hubert Błaszczyk.

Porównania Świątek do Henin pod kątem gry na mączce w tym przypadku są jak najbardziej zasadne. Była belgijska tenisistka wygrała aż 13 turniejów na mączce, w tym czterokrotnie wielkoszlemowy French Open. Poza tym Henin trzykrotnie dochodziła do finałów na kortach ziemnych. W 2002 r. w Rzymie pokonała ją Serena Williams (6:7, 4:6). W tym samym roku Henin przegrała też finał na Florydzie z Venus Williams (6:2, 5:7, 6:7), a w 2006 r. w German Open lepsza okazała się Nadia Petrowa (6:4, 4:6, 5:7).

Henin zagrała łącznie 152 mecze na mączce podczas swojej kariery i miała bilans 130-22. To daje jej 86 proc. skuteczność zwycięstw na kortach ziemnych. Tak dobrego wyniku Henin nie ma na żadnej innej nawierzchni.

Do tej pory Świątek wygrała siedem turniejów na mączce w swojej karierze. Trzykrotnie okazywała się najlepsza w Roland Garros (2020, 2022, 2023), a także triumfowała w zawodach w Rzymie (dwukrotnie) i Stuttgarcie (dwukrotnie). Poza tym dochodziła do finałów w Lugano (2020) i Madrycie (2023).