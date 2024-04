Iga Świątek (1. WTA), Magdalena Fręch (53. WTA), Katarzyna Kawa (181. WTA) i Maja Chwalińska (289. WTA) - w takim składzie Polki przystępują do rywalizacji z reprezentacją Szwajcarii w Billie Jean King Cup. Nasza drużyna w piątek i w sobotę (12-13 kwietnia) powalczy o awans do listopadowych finałów, które odbędą się w Sewilli. Zmagania w naszej ekipie rozpocznie wracająca do gry w narodowych barwach Iga Świątek.

Polska gra ze Szwajcarią w Billie Jean King Cup. Wielki powrót Igi Świątek

22-latki zabrakło w ubiegłorocznych finałach Billie Jean King Cup, bo te rozgrywane były tuż po turnieju WTA Finals, w których Polka triumfowała. Nie miała więc czasu na regenerację. Teraz będzie największą gwiazdą zawodów w szwajcarskim Biel. Wystąpi w nich również po to, by móc zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (jest to jeden z wymogów narzuconych przez ITF). W sobotę zmierzy się z Simoną Waltert (158. WTA).

Z 23-letnią Szwajcarką Świątek grała dotychczas dwukrotnie - w 2018 i 2020 r. Za każdym razem wygrywała w dwóch setach. Po zakończeniu ich meczu na kort wyjdą Magdalena Fręch oraz Celine Naef (148. WTA). Z drugą ze Szwajcarek Świątek ma się zmierzyć w sobotę, kiedy to zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

Billie Jean King Cup: Iga Świątek - Simona Waltert. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Igi Świątek z Simoną Waltert w ramach rywalizacji Polska - Szwajcaria w BJK Cup odbędzie się w piątek 12 kwietnia w szwajcarskim Biel. Początek o godzinie 14:00. Transmisję tego starcia będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 2 oraz w płatnym serwisie streamingowym Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.