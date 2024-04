"Wkur*** się trochę, Hubert!". Przyszedł rywal, który wszystko zburzył Hurkaczowi

Od 4 do 10 kwietnia Hubert Hurkacz miał tylko jeden dzień bez meczu i zarazem bez zwycięstwa. Najpierw - 4, 5, 6 i 7 kwietnia - wygrał cztery spotkania z rzędu w Estoril i cały portugalski turniej rangi ATP 250. To był pierwszy tytuł Polaka zdobyty na kortach ziemnych. A 9 i 10 kwietnia w Monte Carlo, już w "tysięczniku", przyszły kolejne zwycięstwa. Ale miło już było i w czwartek się skończyło. A skończył to prawdziwy ekspert od grania na tej nawierzchni.

W 2022 Casper Ruud roku przegrał finał Roland Garros z Rafaelem Nadalem. W 2023 roku Norweg przegrał w Paryżu finał z Novakiem Djokoviciem. Ruud grał też w finale innego wielkoszlemowego turnieju, US Open - tam w 2022 roku przegrał z Carlosem Alcarazem. To jest świetny tenisista, a na mączce szczególnie.

Na niej Ruud wygrał dziewięć turniejów, czyli na niej zdobył 90 proc. swoich tytułów ATP. Kilka dni temu sensacyjnie przegrał w półfinale w Estoril z dużo niżej notowanym Hiszpanem Martinem. Gdyby wygrał, w finale zmierzyłby się z Hurkaczem, broniłby tytułu, mielibyśmy mecz "jedynki" z "dwójką" tamtego turnieju. Zamiast tego mieliśmy żarty - gdy Polak wygrał finał, Norweg w mediach społecznościowych przypominał mu, że razem trenowali przed turniejem i ze śmiechem domagał się specjalnego podziękowania za efekty tych zajęć.

Teraz, przed meczem 1/8 finału w Monte Carlo, trochę puszczając oko, Norweg mówił, że zmierzy się z najlepszym obecnie graczem na mączce i podpierał się argumentem liczbowym. Bilans 6:0 był rzeczywiście jak na Hurkacza grającego na kortach ziemnych imponujący, z lepszym Polak nie zaczął żadnego z poprzednich sezonów swojej kariery.

Ruud 75 zwycięstw, Hurkacz 15. Te liczby zapowiadały, co się może wydarzyć

Ale pozostańmy przy bilansach: Ruud w ubiegłym roku wygrał na mączce 22 z 30 meczów, w roku 2022 - 25 z 32, a w 2021 - 28 z 33. Te liczby pokazują, jak daleko on dochodzi w turniejach na kortach ziemnych, a więc jak świetny jest w takim graniu. Hurkacz miał rok temu bilans 5:5, dwa lata temu: 9:4, a trzy lata temu: 1:4. Czyli przez ostatnie trzy sezony Norweg w sumie na glinie rozegrał aż 95, a Polak - tylko 28 meczów. Ruud wygrał aż 75 takich spotkań, a Hurkacz - zaledwie 15.

Prawda jest taka, że w czwartek oglądaliśmy mecz mistrza z uczniem. I że o ile wymiana zdań między nimi na temat wspólnego trenowania i rywalizowania była utrzymana w tonie żartobliwym, o tyle jasne było, że na korcie żartów już nie będzie. I nie było. Do stanu 3:3 w pierwszym secie Norweg i Polak w miarę pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe, choć już do tego momentu Ruud miał jedną szansę na przełamanie. Nie wykorzystał jej, ale spokojnie stworzył sobie następne i w końcu - przy podaniu Hurkacza - wyszedł na 4:3, pokazując bardzo dobrą, dojrzałą grę z głębi kortu.

Korty ziemne osłabiają efekt potężnych serwisów Hurkacza, bo tam piłka po koźle odbija się wolniej. Te warunki utrudniają też Polakowi granie o tyle, że na tej nawierzchni trzeba cierpliwości do długich wymian i bardzo przydatny jest topspinowy forhend. A tego Hurkacz nie ma na poziomie światowej pierwszej dziesiątki, mimo że generalnie zasłużenie do niej przynależy. Ruud te niedostatki naszego tenisisty obnażył. Aktualny numer 10 rankingu ATP absolutnie pewnie wyegzekwował swoją wyższość na mączce nad numerem 8 tej listy.

Pierwszy set potrwał 40 minut i trudno było nie odnieść wrażenia, że Ruud wygrał 6:4 w sumie niewielkim nakładem sił. A w drugiej partii było dla nas jeszcze gorzej. Na tę partię Hurkacz wyszedł ewidentnie zdenerwowany i gdy Ruud nacisnął na niego już w pierwszym gemie, to Polak nie wytrzymał. W grze na przewagi zaczął sędziować, błędnie oceniając długość piłek granych przez rywala i raz przerwał akcję, następnie odegrał spóźniony, bardzo źle, a w końcu wpakował prosty wydawałoby się wolej w siatkę. Ruud przełamał Hurkacza, wkrótce zrobił to ponownie i szybko odjechał na 4:0.

W międzyczasie Hurkacz musiał słyszeć mocną radę od jednego z polskich kibiców obecnych na trybunach - "Wku**ij się trochę!" - ale sportowej, konstruktywnej złości nie potrafił w sobie wyzwolić. Już przy wyniku 4:6, 0:3 na przerwę przed serwisem Ruuda Hurkacz schodził ewidentnie bez nadziei. Jego mowa ciała była jednoznaczna. Dobrze, że chociaż ugrał w tym secie cokolwiek, że nie przegrał 0:6.

Już 0:7. Ale czego się Hurkacz nauczył, to jego

Szkoda, że lekcja od Ruuda była bolesna, ale z drugiej strony trzeba wierzyć, że czego się Hurkacz w tym meczu nauczył, to jego.

Wierzmy, że Polak odebrał cenną lekcję w kontekście następnych ziemnych turniejów. W tym roku granie na mączce jest ważne jak nie było nigdy wcześniej. To dlatego, że na przełomie lipca i sierpnia Hurkaczowi dojdzie dodatkowy turniej na tej nawierzchni - olimpijski w Paryżu, na kortach Rolanda Garrosa. Tam Hurkacz ma wystąpić w singlu, w deblu z Janem Zielińskim oraz w mikście z Igą Świątek. Jego marzeniem jest medal. Na to marzenie Hubert musi mocno popracować. Gdy w ostatnich dniach seryjnie wygrywał mecze na mączce, to w mediach społecznościowych zyskał przydomek Claykacz. To pseudonim na wyrost, ale tak naprawdę wszyscy o tym wiedzieliśmy i bez meczu z Ruudem. A Hurkacz na pewno wie najlepiej, że owszem, na mączce może grać dobrze, ale że musi się naprawdę szczególnie przyłożyć, żeby to dobrze wystarczyło. Jeśli chodzi o starcia z rywalami z top 10, to właśnie na kortach ziemnych przegrał siódme takie na siedem rozegranych. Hurkacz bezwzględnie musi dalej harować, żeby nie zanotować kolejnego w swojej karierze "dobrze", ale z dużym niedosytem.