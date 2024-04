Iga Świątek w kadrze Polski. Wiadomo, kto pokaże mecze reprezentacji

Około dwóch lat trzeba było czekać na kolejny występ Igi Świątek w tenisowej reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. Polska liderka światowego rankingu zdecydowała się wystąpić w kwietniowym meczu ze Szwajcarią, którego stawką jest awans do listopadowych finałów rozgrywanych w hiszpańskiej Sewilli.

Wiemy, kto pokaże mecz Polek w Billie Jean King Cup. Zagra Iga Świątek

Polki zmierzą się ze Szwajcarią na terenie rywalek, w miejscowości Biel. W składzie Biało-Czerwonych na to spotkanie znalazły się Iga Świątek (WTA 1), Magdalena Fręch (WTA 52), Maja Chwalińska (WTA 293) i Katarzyna Kawa (WTA 178). Zabraknie tym razem Magdy Linette (WTA 60), która wypadła ze składu z przyczyn rodzinnych.

Szwajcarki będą reprezentowane przez Celine Naef (WTA 148), Simonę Waltert (WTA 158), Jil Teichmann (WTA 213) oraz Ylenę In-Albon (WTA 234). Jak łatwo zauważyć, w ich barwach brakuje Belindy Bencic (WTA 90).

Do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, która stacja pokaże w Polsce to spotkanie. Dopiero w czwartek wieczorem nabyciem praw do meczu Szwajcaria - Polska pochwalił się Eurosport. Piątkową i sobotnią rywalizację będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 2.

W piątek, od godziny 14:00 zostaną rozegrane jeden po drugim mecze Igi Świątek z Simoną Waltert oraz Magdaleny Fręch z Celine Naef. W sobotę od 13:00 Świątek zagra z Naef, a Fręch z Waltert, po czym na koniec rozegrany ma zostać debel, gdzie z polskiej strony zgłoszone są Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa.