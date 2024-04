Kiedy Polki grają w BJK Cup? Kiedy gra Świątek? Oto harmonogram [MECZE, GODZINY]

Reprezentantki Polski zagrają w turnieju Bille Jean King Cup, w którym powalczą o awans do listopadowych finałów. Biało-Czerwone zmierzą się ze Szwajcarkami na ich terenie w Biel. Do gry w narodowych barwach wraca Iga Świątek (1. WTA), która odpuściła udział w listopadowych zmaganiach tego cyklu z powodu zmęczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio mówi o konfliktach z sędziami. "To są konkrety"

Polki zagrają w Billie Jean King Cup. Rywalkami Szwajcarki

Obecność Igi Świątek to z pewnością ogromne wzmocnienie kadry, chociaż ta w Biel nie wystąpi w najsilniejszym składzie. Z powodów rodzinnych w rywalizacji zabraknie Magdy Linette, a więc oprócz liderki światowego rankingu Polskę reprezentować będą Magdalena Fręch (53. WTA), Katarzyna Kawa (181. WTA) i Maja Chwalińska (289. WTA).

Rywalki do gry przystąpią w składzie Celine Naef (146. WTA), Simona Waltert (158. WTA) i Jil Teichmann (215. WTA), więc głównie dzięki Świątek to Polki będą faworytkami. Liderka światowego rankingu dzięki występowi spełni również wymogi kwalifikacji olimpijskiej narzucone przez ITF, a do tego może pomóc kadrze utrzymać się w elicie. Jeśli Polki przegrają, to będą musiały walczyć o to w play-offach.

A kiedy zawodniczki pojawią się na korcie? W piątek 12 i sobotę 13 kwietnia. Wiadomo już, że jako pierwsza w obu dniach na korcie pojawi się Światek, która najpierw zmierzy się z Waltert, a później z Naef. Magdalenie Fręch przypada więc odwrotna kolejność rywalizacji. Z kolei nasze deblistki Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zagrają tylko w sobotę przeciwko Naef i Teichmann.

Terminarz meczów Polek w Billie Jean King Cup:

Piątek 12 kwietnia:

Simona Waltert - Iga Świątek - 14:00

Celine Naef - Magdalena Fręch

Sobota 13 kwietnia:

Celine Naef - Iga Świątek - 13:00

Simona Waltert - Magdalena Fręch

Celine Naef/Jil Teichmann - Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa

Światek w piątek rozpocznie grę o 13:00, a w sobotę o 14:00. Kolejne spotkania będą rozgrywane od razu po zakończeniu poprzednich.