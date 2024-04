Świątek wysyła jasny sygnał rywalkom. "Przygotowana na wszystko" [WIDEO]

Iga Świątek jest praktycznie nie do zatrzymania. Już od 98 tygodni znajduje się na czele rankingu WTA, dzięki czemu zrównała się z dziewiątą w tabeli wszech czasów Lindsay Davenport. Na koncie ma też 19 tytułów, w tym cztery wielkoszlemowe. Już w połowie kwietnia powalczy o kolejny, w WTA 500 Stuttgarcie. Zanim jednak tak się stanie, wystąpi w rywalizacji drużyn narodowych, w Billie Jean King Cup. Towarzyszyć jej będą Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Szwajcaria.

Iga Świątek zabrała głos przed meczami Billie Jean King Cup. "Postaram się skupić na mojej pracy"

Występ w imprezie będzie okazją dla Świątek na zapewnienie sobie kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu, choć to oczywiście niejedyny cel Polki. Chce też pomóc drużynie w odniesieniu sukcesu w tych rozgrywkach, o czym opowiedziała w rozmowie ze Swiss Tennis na X.

Podkreśliła, że nie może doczekać się już rywalizacji, głównie ze względu na atmosferę, która za każdym razem jest wyjątkowa. - Atmosfera podczas tego typu eventów jest zdecydowanie inna niż przy turniejach WTA. Jest bardzo głośno. Możesz poczuć to wsparcie, ale oczywiście tutaj będzie dużo szwajcarskich kibiców, więc będzie nieco inaczej. Ostatni BJKC, w którym grałam, odbywał się w Polsce. Na pewno będę musiała się przygotować na tę zmianę - tłumaczyła.

Mimo że Szwajcarki będą miały ogromne wsparcie publiczności, to nie będą faworytkami nadchodzących zmagań. Głównie z uwagi na fakt, że w ich drużynie zabraknie wielkich gwiazd. Mowa o kontuzjowanej Viktorii Golubić czy spodziewającej się dziecka Belindzie Bencić.

Świątek nie zamierza jednak lekceważyć rywalek. - Postaram się skupić na mojej pracy. Wiem, że mamy znakomity zespół. Chcć czerpać od niego wsparcie, a także od polskich fanów, którzy z pewnością tutaj przyjadą. Jestem przygotowana na wszystko. Czekam tylko, która tenisistka zostanie moją przeciwniczką i przygotuje się taktycznie na to spotkanie. Postaram się skupić na sobie i na tym, co chce zrobić na korcie - dodawała.

Świątek ostrzega przed Szwajcarią

Polka przyznała też w rozmowie z srf.ch, że choć to właśnie ona i jej rodaczki są faworytkami, to nie można skreślać rywalek. Na papierze to Biało-Czerwone są bardziej utytułowane, ale tutaj rywalizacja WTA nie ma znaczenia. - Mamy nad czym pracować - skwitowała Świątek.

Reprezentacja Polski także będzie nieco osłabiona. Z powodów rodzinnych z rywalizacji wycofała się Magda Linette. Nasza kadra ma jednak wciąż do dyspozycji najlepszą zawodniczkę świata. Mecze odbędą się na nawierzchni twardej.

Po nich Świątek przeniesie się na mączkę. Najpierw wystartuje w Stuttgarcie, Madrycie i Rzymie, a ukoronowaniem będzie turniej Roland Garros, gdzie triumfowała trzykrotnie w karierze. W tym roku rywalizacja we Francji traktowana będzie jako próba przedolimpijska.