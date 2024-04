Znamy godzinę kolejnego meczu Hurkacza w Monte Carlo. Doskonałe wieści dla Polaków

Hubert Hurkacz po zwycięstwie w turnieju ATP 250 w Estoril, które było jego pierwszym triumfem na kortach ziemnych, dobrze radzi sobie w Monte Carlo. W turnieju ATP 1000 Polak wygrał na razie dwa spotkania. Najpierw po trudnym meczu pokonał Jacka Drapera (39. ATP), a w środę ograł Roberto Bautistę-Aguta 7:5, 7:6(4) (90. ATP). Teraz czeka go mecz z jeszcze bardziej wymagającym rywalem.

Wiemy, o której Hubet Hurkacz gra w Monte Carlo. Będzie musiał poczekać

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Casper Ruud (10. ATP), a więc zawodnik ze ścisłej czołówki światowego rankingu. Polak mierzył się z Norwegiem dwukrotnie i bilans tych starć wynosi 1:1. We French Open w 2022 roku Ruud wygrał 3:1, a Hurkacz zrewanżował mu się zwycięstwem 2:1 w Montrealu w tym samym roku.

Norweg jest specjalistą od gry na "mączce", co potwierdza fakt, że już dwukrotnie grał w finale Rolanda Garrosa. Przegrywał tam z Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem, a więc z prawdopodobnie dwoma z trzech najlepszych zawodników w historii.

Hurkacz trenował z Ruudem w Estoril, a zdjęcia ze wspólnej sesji umieszał w mediach społecznościowych. "Dzięki za wskazówki do gry na glinie" - pisał wówczas Polak, a po jego triumfie Norweg odpisał: "Bez obaw Hubert. Nawiasem mówiąc, to wisisz mi obiad". Faworytem meczu będzie więc Ruud, ale już nie raz uczeń przerósł mistrza.

Spotkanie pomiędzy Hubertem Hurkaczem, a Casperem Ruudem zaplanowano na czwartek 11 kwietnia. Organizatorzy poinformowali, że zawodnicy zmierzą się ze sobą na korcie centralnym. Na starcie będzie trzeba jednak poczekać, ponieważ będzie to dopiero piąty mecz od 11:00. Można przypuszczać więc, że panowie pojawią się na korcie dopiero około 18:30-19:00 czasu polskiego, po meczu Jan-Lennard Struff (25. ATP) - Jannik Sinner (2. ATP). Dla polskich kibiców to jednak dobre wieści, gdyż po pracy będą mogli zasiąść, by dopingować naszego najlepszego tenisistę.

Zwycięzca polsko-norweskiego meczu zmierzy się z triumfatorem z pary Lorenzo Sonego (57. ATP) - Ugo Humbert (15. ATP).