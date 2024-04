Historyczna szansa przed Hurkaczem! Jest jeden warunek

Hubert Hurkacz (8. ATP) jest już w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Polak na początku pokonał 6:4, 3:6, 7:6 (2) Brytyjczyka Jacka Drapera (39. ATP), a potem wyeliminował Hiszpana Roberto Bautistę-Aguta (90. ATP), wygrywając 7:5, 7:6 (4). Tym samym Hurkacz wyrównał wynik sprzed roku w Monte Carlo, gdzie też dotarł do trzeciej rundy. Tam jednak został pokonany 6:3, 6:7 (6), 1:6 przez Włocha Jannika Sinnera (3. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Teraz Hurkacz zagra o ćwierćfinał Mastersa w Monte Carlo z Norwegiem Casperem Ruudem (10. ATP). Do tej pory tenisiści mierzyli się ze sobą dwukrotnie i mają między sobą bilans 1-1. W czwartej rundzie Roland Garros z 2022 r. lepszy był Ruud (6:2, 6:3, 3:6, 6:3), natomiast w półfinale w tym samym roku w Montrealu górą był już Hurkacz (5:7, 6:3, 6:2). Ósme miejsce, jakie zajmuje teraz Hurkacz w rankingu ATP, jest zdecydowanie najwyższym w jego karierze. Okazuje się, że po turnieju w Monte Carlo może poprawić ten wynik.

Hurkacz z najlepszym miejscem w rankingu w karierze? Jest na dobrej drodze

Obecnie w rankingu ATP Live Hurkacz zajmuje siódme miejsce z 3675 punktami. To m.in. efekt odjęcia 650 punktów Holgerowi Rune (7. ATP) za zeszłoroczny finał w Monte Carlo, kiedy to przegrał 7:5, 2:6, 5:7 z Rosjaninem Andriejem Rublowem (6. ATP). Jeśli Hurkacz utrzyma tę pozycję, to w najnowszym rankingu będzie notowany ATP najwyżej w karierze. Polak może też awansować na szóste miejsce i tym samym wyprzedzić Rublowa, ale musi dojść co najmniej do półfinału turnieju w Monte Carlo. Obecnie Hurkacz traci do Rosjanina 260 punktów.

Z kim może zmierzyć się Hurkacz, jeśli wyeliminuje Ruuda? W ćwierćfinale czekać na niego będzie lepszy z pary Lorenzo Sonego (Włochy, 57. ATP) - Ugo Humbert (Francja, 15. ATP). W półfinale z kolei może trafić na Novaka Djokovicia (1. ATP) czy Alexa De Minaura z Australii (11. ATP). W najbliższych godzinach organizatorzy turnieju w Monte Carlo powinni poinformować o dokładnym terminie rozegrania spotkania Hurkacz - Ruud w trzeciej rundzie.

Obecny ranking ATP Live (stan na 10.04):

1. Novak Djoković (Serbia) - 9735 pkt

2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 8645 pkt

3. Jannik Sinner (Włochy) - 8450 pkt

4. Daniił Miedwiediew (Rosja) - 7085 pkt

5. Alexander Zverev (Niemcy) - 5425 pkt

6. Andriej Rublow (Rosja) - 3935 pkt

7. Hubert Hurkacz (Polska) - 3675 pkt

8. Grigor Dimitrow (Bułgaria) - 3545 pkt

9. Casper Ruud (Norwegia) - 3475 pkt

10. Alex De Minaur (Australia) - 3410 pkt

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Hurkacza w Monte Carlo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.