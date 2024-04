Wszystko jasne. Oto kolejny rywal Hurkacza w Monte Carlo. Wielkie wyzwanie

Hubert Hurkacz (8. ATP) kontynuuje zwycięską passę na kortach ziemnych i w środowe popołudnie zanotował szóstą wygraną z rzędu. W drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Monte Carlo pokonał 7:5, 7:6(7-4) Hiszpana Roberto Bautistę-Aguta (90. ATP).

"'What the f*ck?' - niecenzuralnie zwrócił się Hubert Hurkacz w kierunku sędziego głównego podczas meczu drugiej rundy ATP Masters 1000 w Monte Carlo przeciwko Roberto Bautiście-Agutowi. Spokojnego zwykle Polaka rozzłościła ocena lądowania śladu piłki przez arbitra, a był to punkt, który zadecydował o przełamaniu na konto Hiszpana na początku drugiej partii" - relacjonował Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Hubert Hurkacz poznał rywala w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Monte Carlo

Po awansie Hurkacz mógł czekać na rywala, którego wyłonił mecz Alejandro Tabilo (45. ATP) - Casper Ruud (10. ATP). Norweg był zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, co pokazał szczególnie w pierwszym secie. Do stanu 2:2 mecz Tabilo potrafił postawić się Ruudowi, ale od tamtego momentu wygrał zaledwie pięć z 21 punktów. Tym samym norweski tenisista zwyciężył w czterech gemach z rzędu i w pół godziny wygrał seta 6:2.

Druga partia była o wiele bardziej wyrównana i chociaż Ruud przełamał rywala, wychodząc na prowadzenie 3:2, to dwa gemy później nie wykorzystał trzech break pointów. To napędziło Tabilo, który przełamał rywala po niezwykle długim gemie i było 4:4. Jednak wtedy dziesiąty tenisista świata wziął się do roboty, błyskawicznie wygrał gema przy serwisie Tabilo i następnie przy swoim podaniu nie dał szans rywalowi i zamknął mecz wynikiem 6:2, 6:4.

Dzięki temu zameldował się w trzeciej rundzie turnieju w Monte Carlo, gdzie zmierzy się z Hubertem Hurkaczem. Dotychczas obaj panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie. Raz wygrał Hurkacz, a raz Ruud.

Polak z Norwegiem nie tak dawno mieli okazję potrenować na kortach ziemnych, co przypomniał Ruud po wygranej Hurkacza w Estoril. "Bez obaw Hubert. Nawiasem mówiąc, to wisisz mi obiad" - napisał Norweg.

Mecz ćwierćfinałowy między Hubertem Hurkaczem a Casperem Ruudem zostanie rozegrany w czwartek 11 kwietnia. Godzina spotkania nie została jeszcze ustalona przez organizatorów.