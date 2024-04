Świątek traci rywalkę. Gwiazda ostatnich tygodni wycofała się z rywalizacji

Na turnieju w Stuttgarcie zobaczymy dziewięć tenisistek z czołowej dziesiątki. Zabraknie Marii Sakkari. Ale nieobecna będzie też Danielle Collins, obecnie 15. rakieta świata. Problemem u niej był wcześniejszy słabszy ranking, który nie zapewniał jej miejsca w turniejowej drabince w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Collins będzie nieobecna w Stuttgarcie

Danielle Collins jest prawdziwą rewelacją ostatnich tygodni w kobiecym tenisie. Zadziwiła świat, triumfując w turnieju WTA 100 w Miami. Powtórzyła ten wynik na kortach ziemnych w Charleston. Dzięki tym dwóm triumfom przesunęła się z 53. na 15. miejsce w rankingu.

Amerykańska tenisistka początkowo zgłosiła się do turnieju w Stuttgarcie. Chciała to potraktować jako przetarcie przed turniejami rangi WTA 1000 w Madrycie i Rzymie oraz przed wielkoszlemowym French Open. Ale liczyła na to, że otrzyma od razu miejsce w turnieju.

Zapisy na imprezę w Stuttgarcie były kilka tygodni wcześniej, kiedy Collins była w środku pierwszej setki zestawienia. W związku z tym, że do Niemiec zjedzie się prawie cała czołówka (część zawodniczek przyjedzie prosto z meczów w ramach Billie Jean King Cup), a rozstawienie w turnieju przyznawano na podstawie nieaktualnego już zestawienia, Amerykanka musiałaby zacząć od kwalifikacji.

Miejsce w głównej drabince miałaby przyznane, gdyby wycofały się wcześniej jeszcze dwie tenisistki będące przed Amerykanką w rankingu, ale tak się nie stało. Do tego Collins nie ma szans na "dziką kartę", bo te zostały wcześniej rozdane. Otrzymały je Emma Raducanu, Angelique Kerber, Laura Siegemund i Tatjana Maria.

W związku z brakiem pewnego miejsca w turnieju Collins postanowiła się wycofać z gry w Stuttgarcie, co potwierdziła Interia Sport. Organizatorzy wykreślili już Amerykankę z listy uczestniczek.

Turniej w Stuttgarcie rozpocznie się w poniedziałek 15 kwietnia. Iga Świątek zacznie grę od drugiej rundy z racji bycia liderką rankingu WTA.