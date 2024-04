W kobiecym tenisie trwa tydzień poświęcony zmaganiom w Billie Jean King Cup. Czołowe tenisistki chcą dać swoim reprezentacją przepustkę do turnieju finałowego, a przy okazji spełnić wymogi kwalifikacji olimpijskiej o grze dla kadry narodowej.

Sensacyjna decyzja Halep. Tego nikt się nie spodziewał

Taki plan miała także Simona Halep, która miała być liderką reprezentacji Rumunii w starciu z Ukrainą. To zawodniczki ze wschodu Europy są formalnym gospodarzem tego starcia, ale z uwagi na doskonale znaną sytuację w ich kraju, rywalizacja odbędzie się w USA. Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa dopiero stara się wrócić do gry po zawieszeniu za pozytywny test antydopingowy i skrócenie wyroku z czterech lat do dziewięciu miesięcy. Pierwsze przetarcie odbyła w Miami, gdzie w pierwszej rundzie przegrala z Paulą Badosą.

Niespodziewanie 32-latka postanowiła wycofać się z gry w reprezentacji na Billie Jean King Cup. Sądzono, że musi to być pokłosie jakiejś kontuzji, lecz okazuje się, że Halep postanowiła wybrać starty indywidualne. Otrzymała dziką kartę do turnieju rangi WTA 125 w Oeiras, który zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu. Rzadko się zdarza tak renomowane nazwiska na poziomie odpowiednika kobiecego Challengera. Nawet jeśli Rumunka jest aktualnie 1144. miejscu w rankingu.

- Jestem bardzo podekscytowana możliwością dodania nowego turnieju do mojego kalendarza. Po powrocie na turniej WTA mam zamiar rozegrać jak najwięcej meczów, a przyjęcie tej dzikiej karty daje mi szansę zaprezentowania się przed portugalską publicznością. Chcę podziękować turniejowi za przyjęcie mnie i nie mogę się doczekać, aby tam być - przyznała była liderka światowego rankingu.

Turniej w Oeiras będzie rozgrywany równolegle do imprezy WTA 500 w Stuttgart, w której wystartuje Iga Świątek. Rumunka otrzymała już dziką kartę do zmagań pierwszego "tysięcznika" kobiet na mączce w Madrycie, który odbędzie się w terminie 23 kwietnia - 5 maja.