ATP Monte Carlo 2024. Kiedy gra Hurkacz? O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Hubert Hurkacz ma za sobą turniej w Portugalii, gdzie w Estoril wygrał zawody kategorii ATP 250. Długo nie trzeba było czekać na kolejne mecze polskiego tenisisty, bo już we wtorek rozpoczął zmagania w ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Na otwarcie pokonał Jacka Drapera. Do tej pory jego najlepszy wynik w tych rozgrywkach to ćwierćfinał z 2021 roku.

Hurkacz zagra z Roberto Bautistą-Agutem. Wyrówna bilans?

Draper sprawił Hurkaczowi duże problemy, choć sam początek spotkania wskazywał na to, że Polak jest tego dnia w świetnej formie. Potem mecz był dużo bardziej wyrównany i ostatecznie został rozstrzygnięty dopiero po tie-breaku w trzecim secie. W drugiej rundzie tenisista zmierzy się z Roberto Bautistą-Agutem, który jeszcze kilka lat temu był w czołowej dziesiątce światowego tenisa.

Te czasy już dawno za nim. Dziś ma 35 lat i 90. miejsce w rankingu ATP. Hurkacz będzie więc zdecydowanym faworytem środowego spotkania, choć to Bautista-Agut ma lepszy bilans w starciach z Polakiem. Hiszpan do tej pory wygrał trzy z pięciu meczów, w których rywalizowali. Hubert Hurkacz będzie liczył na to, że dzisiaj to on będzie górą - najnowsza historia jest po jego stronie, bo wygrał dwa poprzednie starcia.

ATP Masters Monte Carlo. Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Roberto Bautista-Agut? O której godzinie? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, stream online

Spotkanie Huberta Hurkacza z Roberto Bautistą-Agutem zostało zaplanowane jako drugie po godzinie 11:00. Najpierw swój mecz zagrają Karen Chaczanow i Francisko Cerundolo. Można się więc spodziewać, że starcie Polaka z Hiszpanem nie zacznie się szybciej niż o godzinie 12:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi kanał Polsat Sport. Stream online będzie można obejrzeć za pomocą platformy Polsat Box Go. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.