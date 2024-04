Oficjalnie. Zaskakujący krok Hurkacza. Oto co zamierza zrobić tuż przed igrzyskami

Hubert Hurkacz (8. ATP) przeżywa ostatnio znakomite chwile. W niedzielę po raz pierwszy w karierze wygrał zawody rozgrywane na kortach ziemnych. Stało się tak w turnieju ATP 250 w Estoril. W finale Polak pokonał Hiszpana Pedro Martineza (60. ATP) 6:3, 6:4. Do gry wrócił już we wtorek i od razu na tej samej nawierzchni pokonał Jacka Drapera (39. ATP) w pierwszej rundzie w Monte Carlo 6:4, 3:6, 7:6 (2). Tego samego dnia poznaliśmy ważną decyzję w kontekście jego dalszych występów.

Ważna decyzja Hurkacza. To może wpłynąć na start w IO. Organizatorzy potwierdzili

Jak poinformowali na portalu X organizatorzy, Hubert Hurkacz oraz Grek Stefanos Tsitsipas (12. ATP) potwierdzili swój udział w turnieju w szwajcarskim Gstaad. Uwagę zwraca jednak termin zawodów. Odbędą się one między 13 a 21 lipca, a więc tuż przed startem igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Ceremonia otwarcia igrzysk planowana jest na 26 lipca. Z kolei zmagania tenisistów potrwają od 27 lipca do 4 sierpnia. Jeżeli więc Polak zagrałby w finale Gstaad, przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu miałby niespełna tydzień odpoczynku. Co więcej, impreza w Szwajcarii nie należy do specjalnie prestiżowych. Ma rangę ATP 250, a pula nagród wynosi zaledwie niespełna 580 tys. euro. W pewnym sensie wydaje się to niepotrzebnie ryzykowne posunięcie, ale być może niekoniecznie...

Turniej olimpijski rozgrywany będzie na kortach Rolanda Garrosa, a więc na popularnej mączce. Mimo ostatniego sukcesu nie można powiedzieć, aby nawierzchnia ta specjalnie premiowała wrocławianina. Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj osiągał na niej gorsze wyniki. Rywalizacja w Gstaad (również rozgrywana na kortach ziemnych) może być zatem dobrym przetarciem i nieco pomóc w końcówce przygotowań do walki o olimpijskie medale.