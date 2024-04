Znamy rywala Hurkacza w drugiej rundzie w Monte Carlo. To już ich szósty mecz

Ostatnio forma Huberta Hurkacza uległa znacznej poprawie. Po rozczarowującej rychłej porażce w Indian Wells, przyszedł niezły wynik w Miami. Polak w 1/8 finału po tiebreaku trzeciego seta uległ późniejszemu finaliście Grigorowi Dimitrovowi. Jeszcze lepiej było w Estoril, gdzie na inauguracje sezonu na mączce, 27-latek wygrał całą imprezę rangi ATP 250. To jego pierwszy tytuł na nawierzchni ziemnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto winny gigantycznych problemów Legii

Hurkacz poznał rywala w drugiej rundzie w Monte Carlo. To już szóste starcie

Hurkacz udowodnił wysoką formę także na inauguracje "tysięcznika" w Monte Carlo, choć jego rywal Jack Draper (39. ATP) postawił trudne warunki. Wrocławianin do zwycięstwa potrzebował trzech setów. W finałowej partii serwował już na mecz, ale został przełamany. Ostatecznie doszło do tiebreaka, którego pewnie wygrał, a całe spotkanie 6:4, 3:6, 7:6(2). Co ciekawe, obaj tenisiści spotkali się w Monte Carlo równo dwanaście miesięcy temu. Wówczas również po trzech setach lepszy był Polak.

Ósmy tenisista świata zna już swojego rywala w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo, gdzie na co dzień mieszka. Będzie nim Roberto Bautista-Agut (90. ATP). Doświadczony 35-letni Hiszpan ma większe tegoroczne przetarcie na tych kortach, albowiem przedzierał się przez kwalifikacje. W nich pokonał Dominica Thiema oraz Lorenzo Sonego, więc dość uznane nazwiska. W pierwszej rundzie okazał się lepszy od Facundo Diaza Acosty - 6:2, 6:4 w nieco ponad półtorej godziny.

Bautista-Agut najlepsze lata swojej kariery ma dawno za sobą. Hiszpan był niegdyś dziewiątym zawodnikiem świata i dochodził do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Miało to miejsce w 2019 roku. Od kilku miesięcy próbuje odbudować swoją pozycję w zawodowym tenisie po kontuzji.

Hubert Hurkacz i Roberto Bautista-Agut mają bogatą historię bezpośrednich starć. Hiszpan wygrał trzy pierwsze z nich, ale w dwóch ostatnich pojedynkach górą był Polak. Oba miały miejsce w zeszłym sezonie - w Rotterdamie i Paryżu. Po raz pierwszy spotkają się jednak na mączce.