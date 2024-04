W niedzielę ruszył turniej ATP Masters 1000 w Monte Carlo - to pierwszy tak duży turniej na mączce w tym sezonie. Niektórzy zawodnicy zdecydowali się na przetarcie w mniejszych imprezach w minionym tygodniu. W Estoril najlepszy był Hubert Hurkacz, co dało mu awans na ósme miejsce w rankingu ATP, w Marakeszu Matteo Berrettini, a w Houston - Ben Shelton.

Fatalne wieści ws. Carlosa Alcaraza. Przekazał to osobiście

W niedzielę oficjalny profil imprezy w Monte Carlo udostępnił wideo z treningiem Carlosa Alcaraza. Wywołał on niemałe poruszenie w Hiszpanii. 20-latek miał dość spory opatrunek na całym prawym przedramieniu. Nie trenował też z innym zawodnikiem - co jest częstą praktyką - ograniczał się jedynie do odbijania piłki pod okiem trenera Juana Carlosa Ferrero. "Alcaraz włącza alarm w Monte Carlo" - podkreślał hiszpański dziennik "Sport".

Ich niepokój okazał się zasadny, albowiem we wtorek Carlos Alcaraz poinformował, że wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Hiszpan miał być rozstawiony z numerem trzecim - po Miami w rankingu wyprzedził go Jannik Sinner - dzięki czemu zmagania miał zacząć od drugiej rundy i starcia z Felixem Auger-Aliassime'm. Do tego pojedynku nie dojdzie. Na wycofaniu się 20-latka skorzysta szczęśliwy przegrany z kwalifikacji Włoch Lorenzo Sonego. "Pracowałem w Monte Carlo i do ostatniej minuty próbowałem dojść do siebie po kontuzji prawego ramienia, ale nie było to możliwe i nie mogę zagrać. Nie mogłem się doczekać gry tutaj... Do zobaczenia za rok!" - przekazał w mediach społecznościowych tenisista.

Monte Carlo zaczyna być miejscem przeklętym dla Carlosa Alcaraza. Dwukrotny mistrz wielkoszlemowy nie wygrał tam jeszcze nawet meczu. W 2022 r. na inauguracje przegrał z Sebastianem Kordą 6:7(2), 7:6(5), 3:6, a w poprzedniej edycji również nie zagrał z powodu kontuzji. Hiszpan musi się odpowiednio zregenerować, albowiem za chwilę czekają go także imprezy w Barcelonie (ATP 500) oraz Madrycie (ATP 1000), gdzie broni tytułów i mnóstwa punktów.