Pod koniec lipca w Paryżu rozpoczną się letnie igrzyska olimpijskie. Pomimo trwającej wojny zgodnie z kontrowersyjną decyzją MKOl udział w imprezie mogą wziąć sportowcy z Rosji i Białorusi. Muszą jednak spełnić szereg wymogów, takich jak publiczny sprzeciw wobec konfliktu czy występowanie pod neutralną flagą. Sytuacja ta dotyczy m.in. Aryny Sabalenki. Niedawno amerykańskie media spekulowały, że wiceliderka rankingu WTA wraz z Wiktorią Azarenką miała nie znaleźć się na tzw. liście neutralnych zawodników. Białorusini szybko odpowiedzieli na te pogłoski.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Występ Sabalenki na IO przesądzony? Białoruski szef federacji tenisowej nie ma wątpliwości

- Aryna Sabalenka weźmie udział w igrzyskach. Ostatnie informacje to było oszustwo. Wiktoria Azarenka także będzie mogła zagrać - mówił dyrektor wykonawczy Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej Alaksandr Apiejkin w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl, który opisał szczegóły występu rosyjskich i białoruskich sportowców na IO.

Głos w tej sprawie w wywiadzie dla Sport-Express.ru zabrał także Siergiej Rutenko. - Zarówno Aryna, jak i Wiktoria nadal przygotowują się do zawodów olimpijskich. W tej chwili kompletujemy dokumenty dotyczące ich udziału w igrzyskach w Paryżu - powiedział prezes Białoruskiej Federacji Tenisowej, który skomentował całą sprawę również w rozmowie z portalem sport5.by. Tam szef białoruskiego tenisa potwierdził, że Sabalenka oraz Alaksandra Sasnowicz (109. WTA) zaakceptowały wymogi MKOl, dotyczące "neutralnych zawodników"

Na pytanie "Którzy sportowcy już na pewno potwierdzili, że pojadą na Igrzyska Olimpijskie?" Rutenko odpowiedział: - Alaksandra Sasnowicz oraz Aryna Sabalenka. Jest jeszcze kwestia Victorii Azarenki, która jak dotąd nie wyraziła zgody. Odpowiedziały tylko Aryna i Alaksandra. Ciekawostką jest, że Azerenka w 2021 roku zdecydowała, że nie pojedzie na igrzyska do Japonii. Teraz 34-latka nie chce komentować całej sprawy, dopóki nie zapadną konkretne decyzje. - Pierwsze słyszę, abyśmy miały nie zostać dopuszczone z Aryną. Jeśli to nie zostanie potwierdzone, to myślę, że nie powinnam tego komentować. Takie komentarze dziś nie mają sensu - powiedziała niedawno.

Natomiast wszystko wskazuje na to, że na paryskich kortach będziemy oglądać wiceliderkę światowego rankingu. Tegoroczne rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Zaś tenisowy turniej olimpijski zostanie rozegrany w dniach 27 lipca - 4 sierpnia.