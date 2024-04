Hubert Hurkacz nie zwalnia tempa. Po sukcesie osiągniętym w Estoril przenosi się do Monte Carlo. To niezwykle prestiżowy turniej rangi ATP Masters 1000. O powtórzenie wyniku z Portugalii może być trudniej. Znamy datę pierwszego meczu wrocławianina.

Znów z Draperem. Stary znajomy rywalem Hurkacza

Hurkacz swoją drogę w Monte Carlo rozpocznie od starcia z Jackiem Draperem. Obaj tenisiści znają się doskonale. Grali ze sobą już cztery razy i obaj mają po dwa zwycięstwa. Ostatnia potyczka miała miejsce na ubiegłorocznym US Open. Lepszy okazał się być Anglik. Co ciekawe przed rokiem w Monte Carlo także doszło do polsko-angielskiego starcia. Hurkacz wygrał 2:1.

Spotkanie Hurkacza zaplanowane zostało jako drugie w kolejności na drugim turniejowym korcie. Wrocławianin pojawi się na placu gry nie wcześniej niż przed 12:30. Wcześniej swój mecz rozpoczną Sebastian Korda (27. ATP) i Alejandro Davidovich Fokina (29. ATP).

Hurkacz wie już z kim przyjdzie mu się zmierzyć w przypadku pokonania Drapera. Jego kolejnym rywalem będzie wygrany z pary Roberto Bautista Agut (90. ATP) - Facundo Diaz Acosta (53. ATP).

Tytuł w poprzednim roku w Monte Carlo wywalczył Andriej Rublow (5. ATP), który w finale pokonał Holgera Rune (6. ATP). Hurkacz zmagania w 2023 roku zakończył na trzeciej rundzie. Wyeliminował go wówczas Jannik Sinner (7. ATP).

ATP Monte Carlo 2024. Kiedy gra Hurkacz? O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper zostanie rozegrany we wtorek 9 kwietnia, najwcześniej o godzinie 12:30 czasu polskiego. Transmisja spotkania przeprowadzona zostanie w Polsacie Sport i online na stronie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.