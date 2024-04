Hurkacz zagra w prestiżowym turnieju! Znamy godzinę pierwszego meczu

Hubert Hurkacz w niedzielę wygrał turniej ATP 250 w portugalskim Estoril, którym rozpoczął swój sezon na nawierzchni ziemnej. W finale najlepszy polski tenisista pokonał Hiszpana Pedro Martineza (ATP 60) 6:3, 6:4. Polak nie ma jednak wiele czasu na odpoczynek, gdyż już w poniedziałek rozegrano pierwsze mecze znacznie bardziej prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Znamy godzinę pierwszego meczu Hurkacza w Monte Carlo. Z tym rywalem ostatnio przegrał

Hurkacz w pierwszej rundzie tego turnieju zmierzy się z Brytyjczykiem Jackiem Draperem, a ich mecz zaplanowano na wtorek. Poznaliśmy już godzinę rozpoczęcia ich starcia. Polak i Brytyjczyk wyjdą na kort nie przed godziną 12:30 czasu polskiego.

Będzie to drugi mecz dnia na drugim co do ważności Court des Princes (Kort Książąt) po rywalizacji Amerykanina Sebastiana Kordy z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną. Zwycięzca meczu Hurkacz - Draper w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Roberto Bautista Agut (Hiszpania, ATP 90) - Facundo Diaz Acosta (Argentyna, ATP 53).

Hubert Hurkacz i Jack Draper do tej pory mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Bilans tych spotkań to 2-1 dla Polaka. Jedno z tych spotkań zostało rozegrane rok temu właśnie w Monte Carlo, gdy Hurkacz wygrał 6:3, 6:7, 7:5. Polak i Brytyjczyk grali też ze sobą na ostatnim US Open, gdy w drugiej rundzie Draper zdominował tenisistę z Wrocławia, zwyciężając 6:2, 6:4, 7:5.