Nagły zwrot ws. kadry Polski na BJK Cup! Co z Igą Świątek?

Magda Linette (63. WTA) po serii nieudanych występów wreszcie pokazała się z niezłej strony. Polka w imprezie rangi WTA 500 w Charleston pokonała Petrę Martić (61. WTA) i Dajanę Jastremską (32. WTA). Finalnie odpadła w 1/8 finału po porażce 2:6, 2:6 z Jessiką Pegulą (5. WTA).

Oficjalnie: Magda Linette nie zagra w pierwszym meczu Billie Jean King Cup

Obecnie Linette przygotowywała się do meczu reprezentacji Polski ze Szwajcarią w Billie Jean King Cup. Wiemy już, że tenisistki ostatecznie zabraknie w tym starciu. Polski Związek Tenisowy przekazał, że zawodniczka wycofała się z powodów rodzinnych.

Związek dodał również, że do Biel, gdzie odbędzie się spotkanie, dotarły już Magdalena Fręch (53. WTA), Katarzyna Kawa (181. WTA) i Maja Chwalińska (289. WTA). Polscy kibice mogą spać spokojnie, ponieważ nie zabraknie również Igi Świątek. Liderka rankingu WTA ma dołączyć do reszty we wtorek. Tego samego dnia rozpoczną się również treningi.

W drużynie rywalek zabraknie z kolei największej gwiazdy, czyli Belindy Bencic (90. WTA), która przebywa na urlopie macierzyńskim. W kadrze znalazły się natomiast Viktorija Golubic (79. WTA), Jil Teichmann (215. WTA), Celine Naef (146. WTA) i Simona Waltert (158. WTA).

Starcie Polski ze Szwajcarią odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia. Każdego dnia będziemy świadkami minimum dwóch meczów. W przypadku remisu starcie rozstrzygnie mecz deblowy. Zwycięża drużyna, która wygra trzy spotkania. Stawką jest awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w listopadzie w Sewilli.