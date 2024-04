Rywalka Świątek zadziwiła wszystkich. Wielka sensacja w świecie tenisa

W tenisowym światku nazwisko Danielle Collins odmieniane jest dziś przez wszystkie przypadki. Amerykanka wygrała 13 spotkań z rzędu, triumfując po drodze w imprezach WTA 1000 w Miami oraz WTA 500 w Charleston. W tym czasie straciła zaledwie dwa sety!

Zwyciężając na Florydzie, Collins odniosła bodaj największy sukces w karierze. 30-latka pierwszy raz dotarła do finału turnieju tej rangi. W finale pokonała Jelenę Rybakinę, czwartą dziś zawodniczkę świata. A wcześniej m.in. Jekaterinę Aleksandrową, która wyeliminowała z Miami Igę Świątek.

Niesamowita seria Danielle Collins

Na jej postawę nie wpłynęła nawet zmiana nawierzchni z twardej na ziemną. W Charleston także była wyraźnie najlepsza, ogrywając w półfinale wracającą do formy Marię Sakkari, a w meczu bezpośrednim o tytuł Darię Kasatkinę, która notuje świetny początek sezonu (to był już trzeci finał Rosjanki w tym roku).

To jednak Collins wyrasta na największą pozytywną niespodziankę pierwszych miesięcy sezonu. Jej ostatnie sukcesy sprawiły, że awansowała na czwarte miejsce w rankingu WTA Race obejmującym wyniki jedynie z tego sezonu. Przed nią są tylko Sabalenka, Świątek i Rybakina.

W rankingu ogólnym WTA Amerykanka jest dziś na 15. pozycji. Tak wysoko nie była od stycznia ubiegłego roku, gdy czekała ją obrona punktów za największy dotychczas sukces w życiu - finał Australian Open 2022. Collins zaskoczyła świat dwa lata temu, dochodząc tak daleko w Melbourne. Po drodze ograła wtedy Igę Świątek w półfinale, a w meczu finałowym lepsza od niej okazała się reprezentantka gospodarzy Ashleigh Barty, która dwa miesiące później zakończyła karierę.

Decyzja o końcu kariery wpływa na jej wyniki?

Historia Collins jest wyjątkowa. Amerykanka po odpadnięciu z tegorocznego Australian Open, gdzie wyeliminowała ją w drugiej rundzie Iga Świątek, ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatnim w karierze. - Mam inne plany, które chcę zrealizować poza tenisem - mówiła. Dodała, że marzy o założeniu rodziny.

W kolejnych tygodniach Collins otworzyła się, by opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych, z powodu których nie może dłużej czekać z planowaniem rodziny. - Żyję z chroniczną chorobą zapalną, która wpływa na zdolność zajścia w ciążę, więc jest to bardzo osobista sytuacja. To ma o wiele większe znaczenie niż tenis i cała moja kariera. Cieszę się tenisem i swoimi osiągnięciami, ale to ważna, życiowa decyzja. Myślę, że powinno to być całkiem zrozumiałe - mówiła 30-letnia tenisistka, która zmaga się z endometriozą.

Ta choroba w ostatnich latach jest coraz częściej diagnozowana na świecie. Jak informował jesienią serwis Kobieta.gazeta.pl, szacuje się, że w Polsce na endometriozę choruje od miliona do dwóch milionów Polek. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje z kolei, że choroba dotyka około 10 procent kobiet w wieku rozrodczym na całym świecie.

W przykrych okolicznościach Danielle Collins jest zmuszona kończyć karierę w najbliższych miesiącach. Jednocześnie zdaniem amerykańskich ekspertów taka sytuacja sprawia, że może być szczególnie groźna na korcie, co potwierdzają ostatnie wyniki.

- Myślę, że Collins wygrywa teraz tak dużo, bo nie martwi się długoterminowymi problemami zdrowotnymi, po prostu żyje chwilą i stara się cieszyć każdą sekundą spędzoną na korcie, wiedząc, że pod koniec roku przejdzie na emeryturę - mówi Sport.pl Chris Oddo z Tennis Majors.

Podobnie uważa Amy Lundy Dahl z ESPN. - Świadomość, że to jej ostatni rok na tourze sprawia, że ma wolną głowę i może grać, jak najlepiej potrafi. Ale Danielle zawsze to miała w sobie - ten wielki potencjał do gry agresywnej i skutecznej - mówi nam dziennikarka.

Kibice czekają na kolejny mecz z Igą Świątek

Danielle Collins przez lata uchodziła za niezwykle niebezpieczną tenisistkę, której styl gry jest zarazem atutem i przekleństwem. Amerykanka uderza piłkę niezwykle agresywnie, nie kalkuluje. Sposób zagrań absolutnie zero-jedynkowy, prawie nigdy nie zwalnia ręki.

To niekiedy dawało wspaniałe efekty (wspominany turniej Australian Open 2022), ale było także jej utrapieniem. Najlepszy przykład to niedawny mecz z Igą Świątek w Melbourne. Panie zmierzyły się w meczu o trzecią rundę, Collins rozegrała kapitalnego drugiego seta, w trzecim była o włos od wygranej nad Polką, osiągnęła przewagę przełamania. I nagle stanęła, zaczęła popełniać błędy.

Wielu ekspertów podkreślało od lat, że Amerykanka nie radzi sobie na płaszczyźnie emocjonalnej i stąd częste wahania formy. Teraz to się zmieniło, a bliski koniec kariery stanowi dla niej dodatkową motywację. - Wpadła w dobry rytm, czuje się zainspirowana chwilą i zamierza osiągnąć jak najwięcej przed zakończeniem kariery. A co najważniejsze - nie jest tym zestresowana ani nie czuje presji. Ona po prostu podchodzi do kolejnych spotkań i dobrze się bawi - zauważa Oddo.

Collins przyleci niebawem do Europy na największe turnieje rozgrywane na kortach ziemnych: Madryt, Rzym (oba WTA 1000) oraz Roland Garros w Paryżu (Wielki Szlem). - Myślę, że Collins może stanowić wielkie zagrożenie w tych imprezach. Jest całkiem dobra na nawierzchni ziemnej, podejrzewam, że będzie dalej solidna przez resztę sezonu - dodaje nasz rozmówca.

Biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję Danielle Collins, kibice tenisa nie mogą doczekać się jej starcia z Igą Świątek na kortach ziemnych. Amerykanka i Polka rywalizowały ze sobą już siedem razy, a Collins wygrała tylko jedno spotkanie, ale ich mecze są niekiedy bardzo zacięte. Jeszcze nigdy nie mierzyły się na mączce, gdzie Świątek jest uznawana za najlepszą tenisistkę z racji trzech tytułów w Roland Garros.

Amerykanie doceniają, ale mało śledzą

Jak ostatnie sukcesy Danielle Collins są odbierane w USA? - Zyskała popularność na przestrzeni lat dzięki swojej ogromnej intensywności gry i zachowaniom, jakie pokazuje na korcie. To wyjątkowa tenisistka, która nie boi się krzyczeć i wściekać w trakcie spotkań - wskazuje Oddo.

Nieco inaczej patrzy na to Amy Lundy Dahl. - W USA tenis cieszy się dość małą popularnością, z wyjątkiem Wielkich Szlemów. W marcu i kwietniu wielu kibiców ma obsesję na punkcie koszykówki. Dlatego też ostatnia seria zwycięstw Danielle Collins przeszła w dużej mierze niezauważona przez przeciętnego fana sportu - podkreśla dziennikarka.

To potwierdzają także dane dotyczące oglądalności. Jak informował dziennikarz tenisowy Hubert Błaszczyk, finał męski w Miami obejrzało w tym roku 378 tys. osób, a kobiecy 324 tys., mimo że w meczu o tytuł rywalizowała reprezentantka gospodarzy.

Danielle Collins nadal dostaje pytania, czy jej decyzja o rezygnacji po tym sezonie jest ostateczna. - Musiałam wiele razy uzasadniać swoją decyzję. Mam przez to wrażenie, że gdybym była facetem, nie musiałabym robić tego tak często - zareagowała tenisistka.

- Nie sądzę, że zmieni zdanie. Chce dokończyć karierę, póki jest zdrowa i rozpocząć nowe życie - uważa Chris Oddo. Jeśli w ostatnich miesiącach zawodowej rywalizacji Amerykanka nadal będzie tak skuteczna, to jej finałowy sezon będzie zarazem najlepszym w karierze. Najwyżej w rankingu była dotąd siódma (lipiec 2022). Czy uda jej się to pobić?