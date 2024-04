Nawet WTA się z tym już nie kryje. Co za słowa o Świątek! "Doskonale to znamy"

Iga Świątek już 98. tydzień jest liderką rankingu WTA. Tym samym 22-latka wyrównała wyczyn jednej z legend kobiecego tenisa i pnie się w górę w zestawieniu wszech czasów. Obecnie wyrównała dokonanie dziewiątej na liście wszech czasów Lindsay Davenport, która przez tyle samo czasu była pierwsza. Kolejna do wyprzedzenia jest ósma Justine Henin, która była liderką przez 117 tygodni.

Iga Świątek znów wielką faworytką na mączce. "To szaleństwo"

Pod koniec kwietnia rozpocznie się sezon na mączce. W przeszłości Iga Świątek wygrała dziewięć turniejów na tej powierzchni, w tym oczywiście wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Zdaniem ekspertów WTA Polka znów będzie faworytką.

"Wszyscy doskonale znamy ten układ: rywalizacja w tourze przenosi się na mączkę, wszyscy trochę ślizgają się dookoła, a na koniec Iga Świątek zostaje mistrzynią Rolanda Garrosa. Tak przynajmniej było w trzech z czterech ostatnich sezonów" - czytamy na oficjalnej stronie WTA.

Eksperci zauważyli, że mimo słabszej formy w ostatnim turnieju w Miami, Świątek wciąż uchodzi za faworytkę. "I choć wokół światowego numeru jeden nie ma aury niezwyciężoności na ostatniej prostej przed grą na jej ulubionej nawierzchni, nadal to ona jest jedyną zawodniczką, która wygrała w tym sezonie więcej niż jeden turniej WTA 1000" - zaznaczono.

W ostatnich latach Świątek nazywana była "królową mączki". Nieco inaczej podchodzą do tego jednak komentatorzy WTA. "Szaleństwem jest etykietowanie Igi Świątek jako specjalistki od kortów ceglastych" - czytamy.

Obecnie Świątek przygotowuje się do zmagań w Billie Jean King Cup, co zapewni jej przepustkę do gry na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Rywalkami Polek będą Szwajcarki, a mecze zostaną rozegrane w dniach 12-13 kwietnia. Pod koniec kwietnia odbędzie się z kolei turniej rangi WTA 1000 w Madrycie.