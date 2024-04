Sceny na korcie. Organizator zawołał Hurkacza. Naprawdę to zrobili [WIDEO]

Hubert Hurkacz (8. ATP) w niedzielne popołudnie wygrał ósmy turniej w swojej karierze. Najlepszy polski tenisista triumfował w turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w portugalskim Estoril, w finale pokonując Pedro Martineza (Hiszpania, 60. ATP) 6:3, 6:4. - Pedro Martinez robił na korcie piruety, uwijał się w obronie, ale i tak nie był w stanie pokonać Huberta Hurkacza. Dla Polaka to ósmy w karierze triumf turniejowy - pisał Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Hubert Hurkacz otrzymał dodatkową niespodziankę na ceremonii

Hubert Hurkacz za wygranie turnieju w Estrolil zgarnął ok. 348 tys. złotych. - Ze względu na niezbyt wysoką rangę turnieju 27-latek otrzymał dosyć skromną jak na jego standardy nagrodę pieniężną. Wynosi ona 88 125 dolarów, czyli przy obecnym kursie ok. 348 tys. zł. To jego jedna z wyższych nagród w tym sezonie, ale żeby ją otrzymać, musiał zdobyć tytuł - pisał Sport.pl.

Hurkacz w przeciwieństwie do innych turniejów, nagrodę otrzymał już podczas ceremonii dekoracji. Jeden z organizatorów turnieju zawołał go do siebie i pokazał mu na ekranie, że właśnie wykonał przelew na konto Polaka. Hurkacz uśmiechnął się i pokazał kciukiem w stronę kibiców, że wszystko się zgadza.

- No proszę, przelew wykonany. Chyba każdy chciałby taki przelewik jednorazowy otrzymać - mówił Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Dzięki wygranej w Estoril Hurkacz awansował na ósme miejsce w rankingu ATP. Triumfu w Portugalii pogratulowali mu - najlepsza tenisista świata - Iga Świątek oraz finałowy rywal - Pedro Martinez.

Historyczny wyczyn Hurkacza. I nagle takie słowa legendy. "Zaręczam"

Wojciech Fibak zaręcza: Hubert Hurkacz może odnosić sukcesy również na kortach ziemnych. Najlepszy polski tenisista właśnie wygrał pierwszy w życiu turniej na tej nawierzchni. Ale Marcin Matkowski, który też świetnie zna Hurkacza, studzi emocje. - Są dwa pytania - mówi w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl.