Hiszpanie zobaczyli Carlosa Alcaraza i wszczęli alarm. Wszyscy patrzą na przedramię

Mniejsze turnieje rangi ATP 250 zainaugurowały w minionym tygodniu okres gry na mączce, który potrwa do początku czerwca. Mimo że nawierzchnia ziemna jest najgorsza dla graczy, którzy swoją grę opierają na serwisie, to w każdym z nich triumfował zawodnik o takim stylu gry. W Estoril najlepszy był Hubert Hurkacz, co dało mu awans na ósme miejsce w rankingu ATP, w Marakeszu Matteo Berrettini, a w Houston - Ben Shelton.

Hiszpanie zobaczyli Alcaraza i wszczęli alarm

Polak i Włoch szybko muszą przenieść się do Monte Carlo, aby zagrać w kolejnym "tysięczniku" - pierwszym w sezonie na mączce. Zobaczymy tam ścisłą tenisową czołówkę. Na szczycie drabinki głównej pod "jedynką" występuje Novak Djoković, który niedawno rozstał się z trenerem i jest w kryzysie formy. W roli wicelidera rankingu zadebiutuje Jannik Sinner, który triumfem w Miami wyprzedził Carlosa Alcaraza.

Hiszpan - nowa światowa trójka - przygotowuje się do turnieju, w którym nie wygrał jeszcze meczu! W 2022 r. w swoim pierwszym pojedynku przegrał z Sebastianem Kordą 6:7(2), 7:6(5), 3:6, a dwanaście miesięcy temu nie zagrał z powodu kontuzji.

W niedzielę oficjalny profil imprezy w Monte Carlo udostępnił wideo z treningiem Carlosa Alcaraza. Wywołał on niemałe poruszenie w Hiszpanii. 20-latek miał dość spory opatrunek na całym prawym przedramieniu. "Nie trenował też z innym zawodnikiem - [co jest częstą praktyką - red.] - ograniczał się jedynie do odbijania piłki pod okiem trenera Juana Carlosa Ferrero" - podkreśla hiszpański dziennik "Sport". "Alcaraz włącza alarm w Monte Carlo" - tytułują wręcz.

Hiszpanie martwią się o swojego reprezentanta, który w najbliższych tygodniach broni sporej liczby punktów. Nie dzieje się tak akurat w Monte Carlo, ale w Madrycie (ATP 1000) i Barcelonie (ATP 500) Alcaraz rok temu wygrywał. Na sobotniej konferencji prasowej tenisistka nawet nie wspomniał o żadnych ewentualnych kłopotach zdrowotnych. - Odpocząłem po Miami i zacząłem już trenować na mączce. Jestem zawodnikiem, który bardzo dobrze dopasowuje się do nawierzchni, nie zajmuje mi dużo czasu, aby grać na moim najwyższym poziomie. Treningi dały mi wiele do myślenia. Były bardzo dobre - przyznał Carlos Alcaraz, który rywalizacje zacznie od drugiej rundy. Zmierzy się w niej ze zwycięzcą pojedynku Felix Auger Aliassime - Luca Nardi.