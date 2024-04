Tyle Hubert Hurkacz zarobił za tytuł. Ta kwota to nieśmieszny żart

Hubert Hurkacz (10. ATP) bardzo dobrze spisywał się w turnieju ATP 250 w portugalskim Estoril. A że kilku innych wysoko notowanych zawodników z Casprem Ruudem (8. ATP) na czele zawiodło, to w finale Polak trafił na Hiszpana Pedro Martineza (77. ATP). Z roli faworyta wywiązał się znakomicie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak reprezentacja Polski świętowała awans na Euro. "Lewy do spania"

Hubert Hurkacz triumfatorem turnieju w Estoril. Tyle zgarnie za zdobycie tytułu

Hurkacz w czwartym gemie przełamał przeciwnika, co w zasadzie ustawiło przebieg seta, gdyż przy własnym podaniu nie tracił punktów. Drugą partię rozpoczął od kolejnego przełamania i tę przewagę utrzymał do końca spotkania. W efekcie wygrał 6:3, 6:4 i zdobył ósmy w karierze tytuł ATP, a pierwszy na kortach ziemnych.

Ze względu na niezbyt wysoką rangę turnieju 27-latek otrzymał dosyć skromną jak na jego standardy nagrodę pieniężną. Wynosi ona 88 125 dolarów, czyli przy obecnym kursie ok. 348 tys. zł. To jego jedna z wyższych nagród w tym sezonie, ale żeby ją otrzymać, musiał zdobyć tytuł. Większe pieniądze dostał za występ w czwartej rundzie turnieju ATP 1000 w Miami, a niewiele mniej zgarnął za ćwierćfinał zawodów ATP 500 w Dubaju. Nie mówiąc o małej fortunie, jaką zgarnął za awans do ćwierćfinału Australian Open.

Nagrody pieniężne Huberta Hurkacza w sezonie 2024

Australian Open (ćwierćfinał) - 600 tys. dol. australijskich (1,6 mln zł)

ATP 250 Marsylia (półfinał) - 37 765 dol. (149 tys. zł)

ATP 500 Rotterdam (druga runda) - 31 225 dol. (123 tys. zł)

ATP 500 Dubaj (ćwierćfinał) - 80,6 tys. dol. (318 tys. zł)

ATP 1000 Indian Wells (druga runda) - 42 tys. dol. (166 tys. zł)

ATP 1000 Miami (czwarta runda) - 101 tys. dol. (399 tys. zł)

ATP 250 Estoril (tytuł) - 88 125 dol. (348 tys. zł)

Sukces Huberta Hurkacza przełoży się na ranking ATP

Ponadto Hurkacz jako triumfator zgarnie 250 punktów do rankingu ATP. W poprzednim roku w Estoril odpadł w drugiej rundzie, zatem zostanie mu dopisane 240 punktów. Z ogólnym dorobkiem 3665 punktów w najnowszym notowaniu wróci na najwyższe w karierze ósme miejsce w zestawieniu.

W najbliższym czasie polski tenisista będzie rywalizował w zawodach ATP 1000 w Monte Carlo. Tam nie będzie mu łatwo, na początek czeka go spotkanie z Brytyjczykiem Jackiem Draperem (39. ATP), a dosyć szybko może trafić na innych wymagających przeciwników.